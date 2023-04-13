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RIMOWA特務手提箱竟是豪華撲克牌組！KAI搶先入手GUCCI X FPM超帥行李箱

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記者王則絲／台北報導

精品推出的奢華桌遊、遊戲是許多時尚迷的收藏目標，最近RIMOWA推出全新的「POKER ATTACHÉ」，宛如特務專用的銀色手提箱內，裝的是豪華撲克牌組合，《ET FASHION》搶先為大家開箱，4月13日全台限量發售。GUCCI近日與義大利行李箱品牌FPM合作推出登機箱系列，韓星KAI、YEONJUN搶先入手作為他們超帥的機場行頭。

▲RIMOWA撲克牌組、GUCCI X FPM登機箱。（圖／品牌提供）

▲RIMOWA推出「POKER ATTACHÉ」撲克牌遊戲組。（圖／品牌提供）

RIMOWA「POKER ATTACHÉ」手提箱外殼以鋁鎂合金製造，佐以經典溝槽設計，銀色科技感外型宛如特務電影中會出現的帥氣道具，但裡頭裝的可不是什麼武器或鑽石，而是高級奢華的撲克牌遊戲組。

以密碼鎖開箱後，整齊排放由6種顏色組成的350個籌碼，圓形籌碼中間有RIMOWA的刻印標誌，6顆骰子以及發牌員DEALER的銀牌，皆是使用陽極氧化鋁打造，與POKER ATTACHÉ手提箱相得益彰，遊戲組合中附有皮革拉鍊袋，內裝有灰色天鵝絨撲克牌墊。主角撲克牌的部分，4種花色呈現高級美感，Joker則以RIMOWA標誌性的視覺圖案「Richard the Porter」為發想設計而成。RIMOWA「POKER ATTACHÉ」於4月13日起於RIMOWA BELLAVITA寶麗廣塲專門店、SOGO忠孝館專門店、台中大遠百專門店限量發售。

▲RIMOWA 撲克牌組。（圖／記者王則絲攝）

▲RIMOWA 撲克牌組。（圖／記者王則絲攝）

▲RIMOWA 撲克牌組。（圖／記者王則絲攝）

▲RIMOWA「POKER ATTACHÉ」撲克牌遊戲組開箱。（圖／記者王則絲攝）

GUCCI的旅行箱亦是相當具有歷史代表性的設計，今年GUCCI與義大利行李箱品牌FPM（Fabbrica Pelletterie Milano）合作，延續 Gucci Valigeria系列的旅遊美學，雙方共同創作的鋁製登機箱系列，注入GUCCI標誌性傳統元素，包括灰黑、經典配色的GG Supreme，以及Web紅綠織帶款式，配上耐用材質的銀色鋁製邊框，相當時髦帥氣，已經有不少名人搶先入手，包括KAI、YEONJUN和日本男星上杉柊平皆納入了自身的收藏，作為旅遊時的機場時尚行頭。

▲RIMOWA撲克牌組、GUCCI X FPM登機箱。（圖／品牌提供）

▲RIMOWA撲克牌組、GUCCI X FPM登機箱。（圖／品牌提供）

▲KAI、YEONJUN都搶先入手GUCCI X FPM登機箱。（圖／品牌提供）

▲RIMOWA撲克牌組、GUCCI X FPM登機箱。（圖／品牌提供）

▲GUCCI X FPM登機箱。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

RIMOWA, POKER ATTACHÉ, 撲克牌組合, GUCCI, KAI, 行李箱, 登機箱, FPM

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