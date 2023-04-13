《若愛重來》結婚多年宣告婚姻無效　「重新開始」的夫妻用愛無法維持

文／女子學

戲劇中的狗血情節有不少人愛看，但有時現實生活會比創造出來的劇情更加荒誕。若是有一天被告知原有的婚姻關係是無效的，你會怎麼面對呢？保羅克斯泰拉所執導的義大利愛情電影《若愛重來》便以此開場。

在義大利一座小鎮上，因當年證婚的牧師被舉發是冒牌的，許多夫妻被宣告婚姻無效，《若愛重來》講述面對這樣的荒唐烏龍，結婚多年的四對夫妻之間的關係也因此起了微妙變化。

擅長描寫多線故事的保羅克斯泰拉透過每對各自的婚姻狀況，與他們擁有了「重新開始」機會後的心情轉折，帶出了人生中所面臨的艱難課題，同樣地，也映照著我們的人生樣貌。

▲義大利愛情電影《若愛重來》。（圖／鴻聯國際提供，下同）



自己想要的是什麼？是不知道，還是視而不見？



有了機會能選擇是否再次步入婚姻，也許有些人會覺得這不難回答，但對於在婚姻關係走過一遭的人而言，卻是件難以抉擇的事。

不過，我想這個重來的機會，不在於「婚姻關係」的存續與否，而是一個「看清自己真正想要的是什麼」的契機，並提醒著我們不要迷失在愛情裡，不斷地犧牲與妥協。

其實在踏入婚姻之前，我們就應該想清楚這真的是自己想要的嗎？如同寶拉（克勞迪婭潘多爾菲 飾）始終不認為自己能當個好母親，但為了表現她是愛丈夫的，所以勉為其難地答應生小孩，可她的內心卻還是讓她不由自主做出種種相抗行為。

編輯最愛的是寶拉與婆婆深聊的那一幕，她在發現原來「婆婆不是我以為的婆婆」後，終於正視內心真正想過的生活。

婚姻不是用愛就能維持，有共識才能走下去



電影最後一幕，恍惚之間會以為這四對夫妻怎麼全都再次走入教堂，說出「我願意」？其實這是他們初次結婚時的幸福畫面。如此開放式的安排甚為巧妙，不將他們的結局演出來，是因為人生沒有什麼是正確的答案，而婚姻問題更不是一個人就能解決的，是要彼此去溝通、經營的。

在婚姻中，任何一方都不應該委屈求全，而是要彼此溝通、討論，有了共識才能一起走下去，若是有一方不能接受，那就給彼此自由、互相祝福。

《若愛重來》不用浪漫愛情包裝的謊言粉飾太平，而是刨開殘酷現實，讓這些夫妻對彼此敞開心房，也許結局是一翻兩瞪眼，不管是理解或是結束關係，都將成為他們走向未來的養分。

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