OAO們暴動了！快噴上OZONE專屬香　宛如被男神擁入懷中太害羞

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

近年時尚圈掀起不分性別的全新概念，打破傳統疆界，激盪出新的前衛風格，而香氛也是，味道不再侷限於男性或女性，而是每個人都可以運用香調展現獨一無二的個性與態度，以下就盤點多款男神御用香水，跟著閱歷廣深的大明星選擇，絕對不會出錯。

＃OZONE：嬌蘭 花草水語淡香水－盛採限定版

從《原子少年》選拔出的人氣男團OZONE，一出道就擁有大批粉絲追隨，MV上線短短三天打破百萬點閱之外，更是2023年最受歡迎組合。旗下6個大男孩平均年齡22歲根本「超嫩小鮮肉」，最近他們擺脫酷帥風格，以清新氛圍亮相，只見6人躺在綠意盎然的花草叢林身穿繽紛衣著，搭配鮮嫩多汁的嬌蘭花草水語淡香水－盛採限定版系列，簡直有夠契合，活潑又可愛，狂吸OAO們立刻截圖收藏！

其中，在IG上粉絲多達14.2萬的黃文廷最愛馬佐拉柑橘與羅勒淡香水，他表示，最喜歡這款帶點青澀、苦甜的氣味，給人清新又精神的感覺，「在忙碌的排練前後，我會噴上嬌蘭花草水語淡香水－盛採限定版，來維持一整天的好心情與活力」，PO文一出讓粉絲立刻陷入粉紅泡泡，大呼：「愛了愛了，好可愛」。

＃金宇彬：Jo Malone 香水系列

抗癌成功歸來的男神金宇彬回歸演藝圈，帥氣程度不減，這次更換上精緻西裝，為Jo Malone拍攝一系列形象大片，不管是變身「白馬王子」坐在餐桌前喝下午茶、還是換穿兩件式背心襯衫，眯眼展現出俏皮氛圍，每一張都輕鬆掌握戀愛感，讓粉絲重回少女悸動。