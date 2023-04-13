孫盛希消化露肩裙「比度假還辣」　嚮往浪漫橋段穿情侶POLO衫

記者鮑璿安／台北報導

POLO RALPH LAUREN 首間女裝概念店進駐微風信義，今（13日）請到女星孫盛希以一身輕盈的莓果色洋裝出席，為品牌獻上了少有的火辣穿著，也讓她感到有強烈的度假氛圍，「去旅行的話打扮上會放得開，不會太在意別人怎麼看，這套洋裝就讓人想要度假 」。





▲孫盛希穿著莓果色露肩洋裝，是微風信義店獨賣單品。（圖／品牌提供）



孫盛希穿著莓果色露肩洋裝，對她而言已經是很火辣的嘗試，「當初一看到這件就在想『我能消化這件衣服嗎』，公主袖和魚尾裙的剪裁很棒，又有海邊派對的感覺。」起初認識品牌，當然是因為POLO衫，孫盛希從小在韓國長大，說當地非常流行彩色的情侶裝搭配，自己也嚮往這種浪漫，除了這一經典單品之外，她也推薦新品一字領洋裝、白色碎花裙，讓春夏時節兼顧清爽和穩重感。

▲孫盛希也很喜歡加州風情。（圖／品牌提供）







▲ Polo Ralph Lauren 首間女裝概念店 。（圖／品牌提供）



品牌夏季「Modern California」系列設計理念來源於加州風情，孫盛希回憶起2年前曾在加州旅行，那時候第一次去美國，她感到是另一個世界，對於陽光、建築非常印象深刻，也笑說「2年前的度假打扮沒有今天辣」。POLO RALPH LAUREN 首間女裝概念店承襲品牌一貫美式簡約的風格，也首次引進較為正式的長禮服、頂級正裝單品，提供多元選擇。

▲Loro Piana 台北寶麗廣塲中庭的期間限定店至4月25日 。（圖／品牌提供）



▲歐洲櫸樹符號 。（圖／品牌提供）

同時，義大利品牌Loro Piana台北期間限定店開幕，展出玄彬聯名設計膠囊系列，包含品牌標誌性的Summer Walk莫卡辛鞋和棒球帽，其創作靈感源自於大自然，玄彬親自挑選了歐洲櫸樹符號，並繡於男、女士棒球帽之上，以及成為經典White Sole白底鞋系列的吊飾，即日起至4月25日在台北寶麗廣塲中庭的期間限定店登場。