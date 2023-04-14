韓版《七月與安生》微笑畫像藏夏誾的秘密　「太陽和影子永不分離」

文／女子學

還記得2016年紅遍兩岸的《七月與安生》嗎？當年兩位女主角周冬雨和馬思純，甚至破天荒一同拿下金馬53最佳女主角獎。

韓國電影《靈魂伴侶》改編自此片，由《那年，我們的夏天》金多美和《青春月譚》全少妮主演，刻劃出1990年代濟州島上一對「閨蜜」的故事。

電影用濟州島的夏日燦爛，烘托著女孩們成長的青春年華，十七歲時的她們吹著夏夜晚風、奔馳在無人尋覓的曠野，用一張張素描畫下對方純稚的臉孔。

▲兩個人的青春，在第三人的出現後，產生了動盪。（圖／車庫娛樂提供，下同）

但，她們終究得長大，感情的錯綜複雜成了人生必修課，真摯的友誼產生了嫌隙、算計。隨著關係的若即若離，兩人也都慢慢看清何謂真正的友誼。

「現在我想畫下妳的臉，是沒有愛就無法下筆的畫。」



安微笑（金多美 飾）和高夏誾（全少妮 飾）這對一見如故的閨蜜，兩人都有絕佳的畫畫天賦：夏誾擅長刻畫人像素描，人物的神情在深淺不一的筆觸中躍然紙上；微笑的畫作則是天馬行空，總不按照常理出牌，也時常被老師反諷是「畢卡索」。

▲是你教會了我，原來心意是看得到的，



兩人的畫作也反映出了個性的差異：夏誾是他人眼中的乖乖牌，走在「社會主流價值」的光明路上，成為老師、擁有安穩的家庭；但微笑則讓人抓不著頭緒，也被視為「社會偏差」的類型，休學、在酒吧各處顛沛流離。

看似墮落、不入世俗的微笑，卻用她的畫作教會了夏誾很多事：小時候她們領養了一隻貓，兩人分別為牠畫了一幅畫，夏誾細膩地勾勒出深淺輪廓；但微笑卻用各種顏色拼湊出朦朧的形體，其中有一塊看似不像貓身的圖案，微笑解釋到：「那是牠的心意」。在那一刻起，夏誾才知道「原來心意是可以被畫出來的」，她的畫作從此挹注了愛。

▲回眸的瞬間成為了兩人雋永的畫作。



電影一開頭，有一幅巨大的素描畫像，是微笑回眸的瞬間，當時編輯只覺得：「畫工真細膩」、「像真的一樣」但看到電影結尾時，再次回顧那副畫，心中有一陣酸澀。我看到了畫像背後的「心意」，那是為愛人描摹的臉龐，是兩個少女14年來的愛恨糾纏所淬煉出的結晶。

「沒有太陽就沒有影子，太陽和影子永不分離」



夏誾將這段閨蜜情比喻為太陽和影子，象徵她們永遠在一起、彼此互相扶持。

而導演也巧妙地利用光影變化鋪陳兩人的感情：電影前半段的花漾青春，兩人總沐浴在夏日的濟州島上，讓這段青澀的時光顯得明亮溫暖；但自從兩人初次離別後，微笑在首爾奔波的畫面，總是燈光昏暗、晦澀不明，與夏誾在濟州島的光鮮亮麗呈現了極大反差。

▲沐浴在陽光下的青春叛逆，寫下了青澀年華的終章。



到了電影後段，幾乎都是冷色調作為背景，或許象徵兩人間的生變與隔閡，編輯認為導演意圖用光影呈現，並非代表「好與壞」，而是將友情的各個面向更切實地呈現，那些愛與關懷、恨與算計，都構成了這段友誼，如同太陽跟影子般共存。

▲我只想活到27歲，現在我27歲了，我只想念著你。



另外編輯也發現一個小巧思：在電影中將友誼具體化的人像「畫」，韓文叫그림，而影子的韓文是그림자，也因此在電影結尾揭曉那副微笑畫像的秘密後，編輯也恍然大悟，夏誾一直所說的「太陽和影子永不分離，有影子才造就了太陽」意義為何，導演巧妙地將這個雙關字化為隱喻，讓這部電影增添幾分細膩。

跟大陸的《七月與安生》相比，編輯很喜歡《靈魂伴侶》的濟州島設定，把韓式國民愛戀的純粹呈現地沁入心脾；將小說改成畫像的設定，也讓觀影人跟著微笑一同駐足在畫像前，慢慢品味這一切。

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