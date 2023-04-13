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超準心測抓住你最黑暗的弱點核心！測出哪個部分最沒自信

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文／C編　圖／小紅書

你對自己的哪一個部分最沒自信？以下這張圖片可以抓到你心裡深處最在意的部分，尤其是那些只有自己知道最黑暗的一面，透過這個心理測驗能夠輕鬆抓住弱點核心。

Q：憑直覺選出下列哪一張圖片你最有共鳴？

▲心理測驗,心測,占卜,鏡子,。（圖／小紅書）

A.

選擇A鏡子的你對於自己的社交能力特別沒有信心，這裡指的不是你個性獨立孤僻，而是總覺得自己做得不夠好，沒有辦法感受到滿足與安定，也會時常有著「別人私底下是不是討厭我」的想法出現，而且常常都會有否定自己的質疑心態。

B.

選擇B手拿鏡的你對於自己的外貌特別沒有自信，也就是時下常說的「容貌焦慮」，即使你已經是身邊人中外貌出色的佼佼者，你還是會常常感受到自己哪裡還需要再改進，覺得體型或長相有缺陷，但其實一切都是你的想法作祟。

C.

選擇C鏡面的你對於自己所處的狀態感到沒有自信，也就是說你很在意身邊人對你的看法以及大眾的目光，你很希望自己可以在公司或是朋友群中，擁有不可取代的地位，過度在乎「排位」的心態其實讓你喘不過氣，更重要的是你怎麼看待自己，才是關鍵。

D.

選擇D鏡子的你總認為自己處處比不過別人，尤其在聰明才智上特別沒把握，看著那些跑在前面的人，會感受到自己多努力都比不上，總拿別人的長處來比較自己不堪的部分，其實應該多看看自己的優點強化發展會更好。

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關鍵字：

心理測驗, 心測, 占卜, 鏡子

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