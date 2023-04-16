感情中最怕遇到「逃避型戀人」　只想曖昧不想確認關係2關鍵快避開

文／女子學

在感情裡面，你是否遇過一種人，只想曖昧，卻不想戀愛？好像確認關係這件事情，會讓她們壓力很大，只要談到「是否要交往」的議題時，他們就會變得很苦惱，逃避與你之間的關係，甚至直接斷聯？

對於這一些人而言，他們其實是很恐懼進入一段關係的。這或許和他們的成長經驗有關。

不知道你有沒有這樣的經驗？我們小時候，都是相信世界上有聖誕老人的。但是當我們一次又一次，發現聖誕老人只活在童話故事裡面之後，我們就不會再相信世界上有聖誕老人了。

▲感情裡最怕遇到逃避型戀人。（圖／Pinterest，下同）

想要與人獲得連結，卻又害怕與人確認關係的逃避型



這些人對於愛情的信任，也是如此。他們出生時，也試著想要依賴他們的照顧者，但是當照顧者一直給不了他們高品質的照顧時，他們也漸漸地發現，也許不要信任別人，會活得比較好。

但問題就來了。我們可以不相信世界上有聖誕老人，但卻沒有辦法讓自己離群索居。即便是再怎麼孤僻的人，都會希望有人可以聊聊心事、一起吃飯等等，這是我們先天就具有的，與人連結的需求。如果明明知道，與人連結會帶來受傷，你還會想與人連結嗎？是的，每個人其實都會，只是這一些人，變得只敢享受感情上的支持，卻不敢跟人確認關係。

因為確認關係這一件事情，其實帶來的是危險。就好像他們從小跟父母這樣獨一無二、具有排他性的關係一樣，他們的情緒永遠不會獲得照顧。正因為這樣，所以一面得到陪伴感，一面又不需要給出承諾，對他們而言，其實是最安全的。

那麼，問題反過來說，你能接受跟這樣的人相處嗎？如果不能，有沒有可能避開他們呢？

其實我自己會用一個很作弊的方式，來了解新認識的人，是不是偏向逃避與人建立親密關係的人，就是用我書裡面的依附量表，來給對方做心理測驗。不過，如果你不想用這麼直接的方式，其實也是有其他方式，可以避開這一些人的。

兩個關鍵，避開逃避型的人



第一，你可以觀察看看，這些人是不是很少跟你談心事？一般而言，我們對對方吐露自己心事之後，對方也會對我們吐露自己的心事。但對逃避型的人而言，他們可能比較願意聽，但比較不願意說。

第二，有一些人，即便可以說自己的心事，但你會發現到，她好像很常需要自己的時間。

我不否認，每個人都需要自己的時間，但是她願意分配給你的相處時間，其實是很少的。也許你可以嘗試告訴對方，對方給的陪伴真的太少了，看看對方的反應。如果對方總是打哈哈帶過，或是告訴你說「我不喜歡跟別人太親近」，那麼，也許他們就是偏向逃避型的人。

面對逃避型的人，如果你覺得，這樣的相處模式，真的不是你能夠接受的，那麼你或許就得問問自己，是不是把對方當普通朋友就好，或是發現如果自己很喜歡對方，那給自己一段時間，多去接觸其他的人，自然而然地轉移注意力，我覺得會是比較好的做法。

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