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《模仿犯》范少勳口紅藏在Valextra手提包　李宰旭曬FENDI小包最萌背法

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記者鮑璿安／台北報導

手提包的尺寸縮小後，讓平常不愛攜帶包款出門的男士擁有全新搭配方式，成為造型上的點睛之筆，《模仿犯》男星范少勳演繹義大利國寶級皮具品牌Valextra最新的B-Tracollina Slim 斜挎手提包，而韓星李宰旭則將FENDI 經典Peekaboo 包款新成員ISeeU XCross掛在脖子上，搶先示範兩大話題包款。

▲精品包款 。（圖／品牌提供）

▲精品包款 。（圖／品牌提供）

▲范少勳演繹B-Tracollina Slim 斜挎手提包，笑稱要放口紅在裡面 。（圖／品牌提供）

Valextra擅長以流暢皮革剪裁打造無性別包款，近來推出B-Tracollina Slim 斜挎手提包，標誌性Pignone 搭扣營造出獨特纖薄設計，能夠輕鬆肩背出門。剛出演話題影集《模仿犯》的范少勳就親自演繹這款包，俏皮寫下「嘿嘿放個口紅剛剛好」， 呼應影集劇情，也彰顯了小包輕便置物的不敗功力。

▲精品包款 。（圖／品牌提供）

▲精品包款 。（圖／品牌提供）

▲《還魂》男主角李宰旭以  Peekaboo ISeeU XCross出鏡。（圖／品牌提供）

FENDI 最新上市的男士 Peekaboo ISeeU XCross，比起經典款式要小巧且多了運動風剪裁，採用多種配色皮革，內部以硬隔板分成兩個隔層，正面有經典牛角鎖，背面採拉鏈開合設計，更適合潮流世代搭配。韓劇《還魂》男主角李宰旭示範「掛在脖子上」的可愛背法，身穿FF Logo翻領襯衫呈現休閒氣息。

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關鍵字：

范少勳, 模仿犯, FENDI, 李宰旭, Valextra

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