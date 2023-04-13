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南韓每30秒賣出一瓶的「抗敏神品」來台、一心一皂讓洗沐更放心

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▲▼抗敏神品。（圖／品牌提供）

▲膚況不穩定時，更不該過度保養。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

根據調查指出，超過一半的人認為自己是敏感肌膚，當肌膚屏障受損時，遇到季節轉換、氣溫變化，都容易造成肌膚敏感不適，這時第一件事就是要將肌膚保護罩填補起來，近來越來越多品牌主打溫和低敏，訴求連嬰幼兒都能使用，用在肌膚上更為安心。

#ILLIYOON 一理潤 

▲▼抗敏神品。（圖／品牌提供）

▲一理潤 神經醯胺舒敏系列。

ILLIYOON一理潤秉持為肌膚提供健康且安心的承諾，結合皮膚科學和傳統漢方藥材，溫和、低刺激性的配方不只能解決敏感肌根本性問題，就連嬰兒都能安心使用，是專屬亞洲人敏弱肌膚的最佳解決方案。品牌主打的「神經醯胺舒敏系列」，更在南韓締造每30秒賣一瓶的銷售佳績，是換季絕對必收的保養新品。

#一心一皂

▲▼抗敏神品。（圖／品牌提供）

▲(從左到右）一心一皂 小嬰熊 • 艾草平安嬰幼兒弱酸皂、天王星Uranus • 雪絨花柔嫩修護沐浴皂。

目標族群為親子客群，一心一皂是BEVY C.妝前保養專用品牌結合大春煉皂，共同打造專為嬰幼兒沐浴的親子品牌。在目前全球病毒肆虐的環境、空氣品質低落、環境賀爾蒙殘留等，針對敏弱膚況的嬰幼族群所研發之弱酸皂，更適用脆弱敏感私密肌膚的寶寶沐浴使用，結合大自然舒緩植物萃取，讓沐浴同時又能兼顧溫和保養。

#SAWAA

▲▼抗敏神品。（圖／品牌提供）

▲SAWAA 舒緩滋養護手霜，30ml，580元。

專為超敏感手部族群打造的護手霜，SAWAA添加專利舒敏成分與專利菌叢胜肽，能快速吸收的乳霜質地，適合台灣四季使用。值得一提的是，瓶身更新為鋁管材質，放置於包包中不怕擠壓變形。香氣調製為東方木質調，採用桃金孃、紙莎草、杜松和雪松等香氣，呈現獨樹一格的中性香調。

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關鍵字：

一里潤, 一心一皂, 敏感, 敏弱, SAWAA

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