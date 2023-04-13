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「錶王」萬年曆計時錶拍場「三代同堂」　罕見二代錶5100萬領銜

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▲▼ 富藝斯鐘錶拍賣 。（圖／公關照）

▲富藝斯日內瓦鐘錶拍賣由PP型號2499第二代玫瑰金腕錶領銜，估價約51,041,000元起。（圖／富藝斯提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

國際拍賣公司舉辦的名錶拍賣交易熱絡，貼心的一站式服務讓藏家跨國界競標心儀錶款，富藝斯（PHILLIPS）將於5月13日、14日在瑞士舉辦的《名錶薈萃：日內瓦 XVII》春季拍賣，以及6月10日至11日登場紐約拍賣的重點拍品，即起至15日於台北展出，讓有意競標的藏家能近距離鑑賞，「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）與勞力士（Rolex）依然是拍賣會雙雄，獨立製錶師品牌也聲勢大好，最令人驚喜的是錶界聞人Jean-Claude Biver剛發表的自創品牌Biverx力作三問錶，也同台亮相了。

▲▼ 富藝斯鐘錶拍賣 。（圖／公關照）

▲富藝斯呈獻勞力士為中東市場推出的型號6270 Daytona手動上鍊鑽錶，估價約40,832,000元。

富藝斯《名錶薈萃：日內瓦 XVII》春季拍賣，領銜之作為PP型號2499萬年曆計時腕錶，品項包括第一代黃金腕錶、數量珍罕估價約51,041,000元起的第二代玫瑰金錶，以及曾為美國卡通人物賓尼兔與達菲鴨配音、知名配音員Mel Blanc珍藏的第三代腕錶，而同場上拍的勞力士則以亮晶晶的型號6270 Daytona手動上鍊鑽錶最吸睛，是80年代少見的珠寶運動錶，當時是為中東市場而生；佳士得將於5月26日舉行的「極致系列」拍賣，也出現璀璨版的勞力士，為2019年製的Yacht-Master 「Candy」型號116695SATS腕錶，錶圈鑲有鑽石和糖果般的彩色寶石。

▲▼ 富藝斯鐘錶拍賣 。（圖／公關照）

▲佳士得香港於5月26日將拍賣18k 粉紅金勞力士 Yacht-Master 「Candy」型號腕錶，估價約2,600,000元起。（圖／佳士得提供，以下同）

▲▼ 富藝斯鐘錶拍賣 。（圖／公關照）

▲富藝斯日內瓦鐘錶拍賣將上拍Philippe Dufour 1980年代為AP製的大小自鳴懷錶「N°1」，估價約13,611,000元起。

獨立製錶師傑作也在拍賣深受喜愛，富藝斯日內瓦鐘錶春拍呈獻製錶大師Philippe Dufour於1980年代初為AP（Audemars Piguet，愛彼）製作的大小自鳴懷錶「N°1」，錶盤下方頂板有他的簽名；另一錶界巨頭Jean-Claude Biver與22歲兒子Pierre Biver 3月宣布推出自創品牌Biver，同步發表首款腕錶—三問錶，黑曜石面盤6時位置顯露陀飛輪裝置，台灣錶迷有眼福，熱騰騰的話題之作已抵台展出了。

▲▼ 富藝斯鐘錶拍賣 。（圖／公關照）

▲錶界聞人Jean-Claude Biver剛發表的同名品牌Biver三問錶現身富藝斯拍賣會。

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關鍵字：

富藝斯, PHILLIPS, 佳士得, Christie’s, PP, Patek Philippe, 百達翡麗

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