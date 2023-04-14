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亮・珠寶／Lisa戒指黑得發亮　寶格麗經典翻新愛不釋手

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▲▼BVLGARI,Boucheron 。（圖／公關照）

▲寶格麗全球品牌代言人Lisa演繹寶格麗 B.zero1戒指與BVLGARI BVLGARI 系列腕錶。（圖／寶格麗提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

經典珠寶百看不膩，成為日常穿搭的摩登配件，寶格麗（BVLGARI）與Boucheron（寶詩龍）各自為招牌系列壯大陣容，並邀南韓人氣女星詮釋新作。寶格麗由女子天團BLACKPINK泰籍成員、全球品牌代言人Lisa演繹最新B.zero1 Rock系列黑陶瓷三環鑽石戒指，配上BVLGARI BVLGARI腕錶，立刻展現女神氣勢。

▲▼BVLGARI,Boucheron 。（圖／公關照）

▲Lisa戴的寶格麗B.zero1 Rock系列黑陶瓷三環鑽石戒指，203,500元。

Lisa可不是拍寶格麗形象廣告而已，她私下靈感源自羅馬競技場的B.zero1系列珠寶不離身，品牌持續推陳出新，最新力作為酷味十足的B.zero1 Rock系列黑陶瓷三環鑽石戒指，以及2款墜飾項鍊、雙環戒指與手環，當中最華麗的設計為鑲嵌600顆鑽石的玫瑰金B.zero1 Rock Chain項鍊，流露搖滾味道；而銘刻品牌名稱的BVLGARI BVLGARI系列，新增6款手環與戒指，各有黃K金、玫瑰金和白K金版本，是進入寶格麗世界的最佳入門款。

▲▼BVLGARI,Boucheron 。（圖／公關照）

▲模特兒戴寶格麗B.zero1 Rock Chain系列玫瑰金鑽石項鍊1,927,000元。

▲▼BVLGARI,Boucheron 。（圖／公關照）▲▼BVLGARI,Boucheron 。（圖／公關照）

▲寶格麗B.zero1 Rock系列玫瑰金鑽石手環（左）597,000元，BVLGARI BVLGARI系列白K金手環133,000元。

Boucheron 2004年問世的Quatre系列，也年年有驚喜，近日由韓劇《還魂2》女主角高允貞上陣示範Quatre Black與Quatre全新Double White新作，闡述非黑即白的時髦精神。集合羅緞直線刻紋、鑽石圈、雙圈同心圓和巴黎飾紋4大經典飾紋的Quatre珠寶，黑色PVD的Quatre Black新增長項鍊、百萬級的手環與小巧單墜手環。

▲▼BVLGARI,Boucheron 。（圖／公關照）

▲南韓女星高允貞示範Boucheron Quatre Double White系列新珠寶。（圖／Boucheron提供，以下同）

▲▼BVLGARI,Boucheron 。（圖／公關照）▲▼BVLGARI,Boucheron 。（圖／公關照）

▲Boucheron Quatre Double White系列長項鍊211,000元，Quatre Radiant系列鑲鑽耳環2,190,000元。

而Boucheron結合白色陶瓷的Quatre Double White系列，則增加鍊墜、長項鍊、耳夾與寬窄版戒指，最璀璨耀眼的新設計為鑲滿美鑽的Quatre Radiant系列耳環。此系列歷久彌新的原因正是穿戴無限自由，無論是單戴，或是與既有的款式疊搭，都能輕鬆穿戴出迷人韻味。

▲▼BVLGARI,Boucheron 。（圖／公關照）▲▼BVLGARI,Boucheron 。（圖／公關照）

▲Boucheron Quatre Black系列手環（左）1,070,000元，單墜設計的Quatre Black系列手環152,000元。

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關鍵字：

亮珠寶, Boucheron, 寶詩龍, BVLGARI, 寶格麗, Lisa

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