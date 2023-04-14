JASMINE GALLERIA打造女人的夢幻嫁衣　浪漫花卉元素戶外婚禮專屬！

記者王則絲／台北報導

美國芝加哥訂製婚紗禮服品牌JASMINE GALLERIA，受到許多明星、名媛喜愛，13日JASMINE GALLERIA於旗艦店發表「Whimsical Garden異想花園」時裝大秀，展演35套高級訂製禮服，本季以精緻的花卉圖案躍上禮服面料，呈現多種工藝方式，充滿浪漫基調的系列，是所有女孩、女人的夢幻禮服，最適合花園派對以及戶外婚禮了。

▲ASMINE GALLERIA「Whimsical Garden異想花園」時裝大秀。（圖／品牌提供）

JASMINE GALLERIA本季以「Whimsical Garden異想花園」為設計主題，共發表35套高級訂製禮服，顧名思義，花卉元素成為貫穿本季的最大特點，運用多種工藝方式呈現精緻的花卉圖案，將花瓣、花蕊以及繽紛的色彩細緻地展現在服裝之上，從細節中讓人感受到春季的生氣靈動。

▲ASMINE GALLERIA「Whimsical Garden異想花園」時裝大秀。（圖／品牌提供）

除了花朵、植物的形象之外，JASMINE GALLERIA也透過裙襬、領口⋯⋯的荷葉邊、抓褶設計，來描繪花卉的生命力與嬌媚姿態，本季面料選擇將當豐富，諸如光澤度與挺度兼具的米卡多緞、透視且彰顯女人味的歐根紗、閃耀光芒的密網亮片以及浪漫雪紡等高質感面料。

▲JASMINE GALLERIA「Whimsical Garden異想花園」時裝大秀。（圖／品牌提供）

本季造型中囊括俏麗的短禮服，華麗緞面的公主禮服，以及日常也能駕馭的優雅蕾絲褲裝，讓訂製禮服更貼近日常生活，秀場最後的數套白紗則是最浪漫唯美的亮點，色系上採用粉紅、桃紅、紫色⋯⋯呼應繽紛的花園景色。

▲JASMINE GALLERIA「Whimsical Garden異想花園」時裝大秀。（圖／品牌提供）

看完JASMINE GALLERIA的設計師作品，也來關注一下國內設計師的時裝秀，日前台北時裝周正式落幕，由設計師潘怡良帶來壓軸大秀，GIOIA PAN 2023秋冬秋冬主題圍繞「海洋之心」，並跨界攜手兩大NFT IP「無聊猿」（BAYC）及「克隆人」（CLONE X）合作，大動作打入元宇宙，運用針織技法與高端列印圖像布料，將知名的NFT圖像體現於服裝面料上，跳脫以往的暗黑風格，有了新鮮元素的加入顯得更新潮有變化。

▲GIOIA PAN 2023秋冬造型。（圖／品牌提供）