加工肉超NG！營養師教你預防大腸癌，6個「好習慣」聽仔細

記者曾怡嘉／台北報導

近年來不少名人都因大腸癌離世，營養師高敏敏指出，大腸癌一直位於10大癌症榜首，想預防大腸癌，重點還是應從「飲食習慣」下手，讓營養師教你怎麼健康吃。

根據調查指出，近年患大腸癌的年齡逐漸下降，平均比往年年輕5-10歲，因大多人的飲食習慣都重油膩與重鹹，悄悄埋下大腸癌危險因子，聽聽營養師高敏敏教你如何正確吃，遠離癌症。

▲常吃加工肉類會增加大腸癌風險。（圖／達志示意圖，以下同）

#避免加工肉類

加工肉類已列為第一級致癌物，像是熱狗、火腿、培根等加工肉製品，大多會添加亞硝酸鹽，盡量少吃為妙。

#吃食物原型態

就像減重一樣，吃食物的原型最好，少攝取加工食品，因為加工食品為了維持口感、口味，常加入過多的鹽分或是化學調味劑，對人體有害無益。

▲炸物也被歸類為高危險食物。

#少攝取加工食品

營養師高敏敏分享，平時挑選食物應避免像是油炸、燒烤、酒精、紅肉、高糖份飲料等，都是屬於易致癌食物，建議淺嚐即可。

▲多吃蔬果對身體有益。

#多吃蔬菜水果

建議每天2碗蔬菜＋2碗水果，除了能增加膳食纖維攝取以外，也能幫助養成腸道好菌。

#維持排便習慣

攝取足夠纖維質或是早上一杯溫水都能幫助排便，每天養成排便的好習慣，能幫助腸道整潔乾淨。

▲開始運動永遠不嫌晚。

#保持運動習慣

人要活就要動，運動對健康有益，另外也要留意自己的身體狀況，定期檢查身體也是正確的觀念。