「迷你裙之母」瑪莉官離世享耆壽93歲　前衛設計曾掀時尚革命

▲英國知名時尚設計師瑪莉官（Mary Quant）去世 。（圖／AP）

記者鮑璿安 ／外電報導

英國知名時尚設計師瑪莉官（Mary Quant）去世，享耆壽93歲，她是20世紀的時尚界傳奇人物，看似離經叛道卻充滿活力，被譽為「迷你裙之母」，引領倫敦60年代時尚潮流。今（13日）瑪莉官家人透過聲明表示「瑪莉官今早在英國薩里的家中安詳離世」，讓整個時尚界都感到失落。

▲瑪莉官認為穿著要輕鬆自由。（圖／AP）



瑪莉官1930年出生於倫敦中產階級家庭，兒時就對時尚產生濃厚興趣，1955 年在國王路開設了她的第一家店鋪 「Bazaar」，1960年代瑪莉官以女性意識賦予穿著自由風氣，設計上推崇性別平等，包含超前的PVC雨衣、迷你裙和熱褲打破了傳統的時尚束縛，更推廣「將裙長抬高到膝蓋以上」，讓更多的人可以自由地表達自己，因此擁有「迷你裙之母」美名。瑪莉官的時尚帝國不僅包括設計服飾，還涵蓋了化妝品、家居飾品等多個領域。

不少民眾之所以更加熟悉瑪莉官，是因為去年（2022年）在台北市立美術館登場的「瑪莉官：時尚革命者」展覽，該展覽展出了瑪莉官的重點設計歷程，讓更多時尚愛好者熟知這位傳奇性人物。