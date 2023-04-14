fb ig video ETtoday search mobile

保養品再貴也沒用！皮膚科醫師點名5個「變醜壞習慣」超多人犯

>

▲▼皮膚科醫師揭5個變醜壞習慣。（圖／翻攝IG）

▲皮膚科醫師提醒，有些日常壞習慣會讓人不知不覺變醜。（圖／翻攝IG@yubi_190、@ichi__da）

記者張毓容／綜合報導　圖／翻攝IG@yubi_190、@moeka_nozaki

為了維持好狀態，許多女生每天都很認真保養，甚至花大錢買貴婦保養品都不手軟，但肌膚狀態卻不盡人意，小心元兇可能就藏在你的日常習慣裡！知名皮膚科醫師廖苑利就曾社群上點名5個「會讓人變醜」的壞習慣，不先改掉這些傷臉行為，再怎麼保養也枉然。

＃偷懶不防曬

有些人會以為，陰雨天或冬季陽光不強，可以不用防曬，但廖醫師提醒，一年四季不論春夏秋冬、陰天晴天，都要做好防曬，可使用撐陽傘、戴墨鏡、帽子等硬防曬，眼睛、頭髮等部位的防曬也很重要。另外，廖醫師也建議可在出門前30分鐘先塗抹防曬乳，給防曬成膜時間，且防曬乳的用量要至少一個硬幣大小。

▲▼皮膚科醫師揭5個變醜壞習慣。（圖／翻攝IG）

＃喜歡吃高糖食物

喜歡吃像是奶茶、飲料、蛋糕甜點等高糖食物也要小心！攝取過多糖分會與皮膚組織中的膠原蛋白結合，減弱膠原蛋白對皮膚的修復功能和再生功能，會使肌膚變得粗糙、鬆弛，產生皺紋、毛孔堵塞、痘痘等問題。

＃不喝水

廖醫師指出，不喜歡喝水絕對是讓人變醜的原因之一。不喝水、飲水過少容易使腸道、身體缺水，糞便變硬，進而出現皮膚乾燥粗糙，久而久之還會產生色斑、膚色暗黃、口臭等問題。

▲▼皮膚科醫師揭5個變醜壞習慣。（圖／翻攝IG）

＃時常熬夜

經常熬夜缺乏睡眠，會使身體內分泌紊亂，引起荷爾蒙異常，大多會出現頭暈頭痛、耳鳴目眩，甚至會導致身體外表改變，出現黑眼圈、痘痘、皮膚老化、發胖等情況。

＃只用一側咀嚼食物

經常用同一側咀嚼食物，會使一側咀嚼肌變得過於發達，而使該側腮部變得更加明顯，就會出現大小臉，讓臉部兩側看起來不對稱，影響美觀，尤其拍照時看起來更明顯。

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

關鍵字：

保養, 護膚, 壞習慣, 爛臉, 變醜, 肌膚, 皮膚科醫師, 醫生

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

Lisa生日精品禮物收到手軟

Lisa生日精品禮物收到手軟

「月球隕石」做成包包超瘋狂！

「月球隕石」做成包包超瘋狂！

日法混血小狐狸登台　有得逛還有咖啡店

日法混血小狐狸登台　有得逛還有咖啡店

【總覽】2023母親節必搶底妝優惠組

【總覽】2023母親節必搶底妝優惠組

2023無印良品必買美妝小物盤點

2023無印良品必買美妝小物盤點

勞力士拼圖錶、彩色泡泡錶　可愛破表

勞力士拼圖錶、彩色泡泡錶　可愛破表

BTS柾國穿白T＋丹寧外套成行走發電機

BTS柾國穿白T＋丹寧外套成行走發電機

誰穿都辣！H&M X MUGLER3大亮點公開

誰穿都辣！H&M X MUGLER3大亮點公開

大谷翔平私下愛用的保養品曝光

大谷翔平私下愛用的保養品曝光

ET Fashion

推薦閱讀

愛上會很累的三大星座！TOP 1每秒想法都在變　像抓不住的風

愛上會很累的三大星座！TOP 1每秒想法都在變　像抓不住的風

加工肉超NG！營養師教你預防大腸癌，6個「好習慣」聽仔細

加工肉超NG！營養師教你預防大腸癌，6個「好習慣」聽仔細

用量太少等於白塗！皮膚科醫師教「防曬正確塗法」4關鍵

用量太少等於白塗！皮膚科醫師教「防曬正確塗法」4關鍵

「迷你裙之母」瑪莉官離世享耆壽93歲　前衛設計曾掀時尚革命 容易愛上渣男渣女的「MBTI 2人格」　INFP感情中受委屈而不自知 逛LV工藝展有收穫！林柏宏長高、章廣辰腿變長　謝欣穎想帶走南瓜箱 超準！憑直覺挑「一個盤子」，秒測你天生靠什麼吃飯 「看臉型畫腮紅」減齡又顯瘦　必學整容級畫法好感度爆表 保養品再貴也沒用！皮膚科醫師點名5個「變醜壞習慣」超多人犯 范冰冰漸變禮服輸給「新疆維納斯」！　她美神降臨披肩短裙超仙

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面