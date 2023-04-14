逛LV工藝展有收穫！林柏宏長高、章廣辰腿變長　謝欣穎想帶走南瓜箱

▲章廣辰（左起）、謝欣穎、林柏宏出席LV典藏工藝展。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 台北報導

LOUIS VUITTON（LV）與草間彌生合作的系列引起很大迴響，除了包包、服裝，也延伸到LV引以為傲的硬箱，2023 Crafting Dreams典藏工藝展在台北登場，一進入展場，就看見滿是圓點的空間，受邀看展的謝欣穎最愛繪有藍色南瓜的硬箱，她表示：「配色讓人感覺很平靜。」

穿著短洋裝的謝欣穎，甜美又有個性，她透露洋裝內其實有馬甲，撐起服裝的結構，相當特別，如果能天馬行空的訂製一個LV的硬箱，她說：「鞋櫃跟帽櫃，因為很多帽子不適合推疊，如果能一格放一頂帽子，我覺得會很好看。」

▲謝欣穎穿著短洋裝，又甜又帥氣。





▲LV X草間彌生南瓜硬箱，有多種款式。



▲章廣辰穿著鮮豔的夾克與牛仔褲，笑言褲腰能拉高，讓腿顯長。

一同看展的章廣辰笑言：「所有可以裝酒的箱子都不錯。」不過若要訂製，他先表明想要整套的衣櫃，解釋道：「像更衣間這麼大！」接著又改變心意：「我要書櫃好了。」還笑說可以用來放漫畫。模特兒出身讓他輕鬆駕馭不同風格的服裝，穿著橘色夾克與牛仔褲，他說：「褲子的腰可以穿蠻高的，腿看起來更長。」

▲林柏宏喜歡嘗試不一樣的穿搭風格。



▲林柏宏很感興趣的書桌硬箱，4,240,000元。



▲Marc Newson設計的Wonder Cabinet行李箱，箱內的方盒可自由組合，8,100,000元。

林柏宏以淺紫色丹寧裝現身，厚底鞋讓175公分的他再增高，看到LV在硬箱與家具上的工藝與巧思，覺得相當震撼，若能收藏，首選是書桌硬箱，也喜歡品牌與工業設計大師Marc Newson合作打造的Wonder Cabinet行李箱，「可以自由組合出各種收納方式，如果擺在家裡，會讓那個角落很有氣氛。」

延伸到生活中的每個細節，是逛完LV工藝展很大的感想，硬箱與Objets Nomades家具幾乎包辦了日常，從桌椅到擺設、各種專門收納、遊戲、派對等全都找得到，首度登場的兵乓球桌十分搶鏡，是繼撞球檯與手足球檯後，遊戲桌系列的新成員，球網以穿孔皮革精心打造出具有蕾絲效果的Monogram圖案，兩側設計了抽屜與皮帶，可放置球拍與10顆球。

▲新推出的乒乓球桌，2,720,000元





▲雲朵沙發、Cocoon吊椅都有新色。

LV近期推出了新生兒系列，當然也有硬箱搭配，從1857年推出的衣櫃箱得來靈感，讓小寶貝的衣服、鞋子、配件能完美置放，一出生就受到LV的呵護，充滿意義；Malle Souvenir硬箱也很適合放在小孩房間，由18個顏色鮮豔的抽屜組成，能收納不同成長時期的紀念品，剛好紀錄從出生到長大成人的歲月。

▲嬰兒用品硬箱，2,380,000元。



▲Malle Souvenir硬箱配有18個色彩繽紛的抽屜，1,370,000元。



▲LV X草間彌生派對硬箱，結合彩色圓點與鏡面圓球，華麗又迷幻，12,900,000元。

多款硬箱推出了與草間彌生聯名的版本，全球限量30只的Infinity Party派對硬箱，結合彩色圓點與鏡面圓球，繽紛又華麗，還有腕錶收藏箱、香水收藏箱等，滿足多種需求，謝欣穎喜愛的南瓜硬箱有各式尺寸，極具收藏價值。

與Marc Newson合作的作品也是一大亮點，Wonder Cabinet行李箱外部經典傳統，內部則是一個個不同大小的圓角方盒，可以自由改變排列方式，能變化出超過1000種組合，也因此讓林柏宏驚豔。

花瓶硬箱也相當有趣，外層為圓筒型Monogram硬箱，打開蓋子發現內部是一只Monogram圖案的有機玻璃瓶，用來插花保證吸睛；而出現在2023春夏女裝秀上的Maison De Famille硬箱，外型是坐落在塞納河畔、打造LV訂製箱的Asnières工坊，且還原了包括磚牆、浮雕玻璃等一切細節，展現精湛工藝。

▲花瓶硬箱360,000元。





▲Maison De Famille硬箱，外型還原Asnières工坊，1,390,000元。



▲Malle Chien寵物硬箱可以放在家裡也可以攜帶出門，內襯耐磨易清洗，1,160,000元。

【看更多行李箱】

GUCCI與同樣源自義大利的行李箱品牌FPM（Fabbrica Pelletterie Milano）攜手，推出共同創作系列，延續GUCCI Valigeria系列的旅遊美學，打造了鋁製登機箱，結合摩登前衛與經典傳統，相當實用又具識別性，GUCCI代言人KAI、韓國男星 YEONJUN ，以及日本男星上杉柊平都已搶先帶著出門。

▲GUCCI X FPM登機箱既摩登又傳統。

▲KAI帶著GUCCI X FPM登機箱，相當帥氣。

▲YEONJUN搶先入手GUCCI X FPM登機箱。

▲上杉柊平使用GUCCI X FPM登機箱。