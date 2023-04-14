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好準！第一眼挑出「最喜歡的顏色」，秒測你的戀愛性格

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編輯／Lily

你喜歡哪種顏色呢？其實從你喜歡的顏色就能看出你的潛意識，甚至是戀愛性格，不少《小紅書》網友親試都直說準！快揪朋友們一起來測測看！

▲▼顏色秒測戀愛性格。（圖／翻攝自小紅書）

▲測試戀愛性格的顏色心理測驗。（圖／翻攝自小紅書）

憑直覺挑你最喜歡的顏色是哪一種？

1.白色

2.紅色

3.黑色

4.橘色

5.黃色

6.綠色

7.天藍色

8.深藍色

9.粉紅色

10.紫色

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#挑選白色的你

你待人處事充滿正義，在你心中是非對錯分得很清楚，在戀愛關係中很在意公平不公平，總覺得有100分的愛情關係存在著。

#挑選紅色的你

對於新鮮事物很有好奇心，擁有很清楚的自我信念，非常知道自己想要什麼，戀愛時喜歡主導戀愛關係，喜歡坦率性格的另一半。

#挑選黑色的你

你討厭妥協也不想要輕易讓步，戀愛關係中會選擇能夠包容、尊重你想法的另一半，而且可以給你十足空間。

#選擇橘色的你

你很細膩敏感，容易覺察朋友任何的小情緒，你的貼心讓朋友都覺得和你一起很輕鬆自在，戀愛對象就喜歡找和自己相似的另一半。

#選擇黃色的你

你不喜歡約束，做任何事情都會先考慮是否擁有足夠自由，有趣且富有好奇心的人，較容易吸引你的目光。

#選擇綠色的你

你總是想很多，因為不想吵架，所以即便遇到不公的事情，也因為考慮全盤狀況而選擇隱忍，談戀愛時的容忍配合度也很高。

#選擇天藍色的你

你很希望得到別人的肯定，生活中追求品味和質感，通常來說你的工作能力很強，不管在工作或是愛情都充滿著好勝心。

#選擇深藍色的你

你很冷靜理性，面對事情不會有太多情緒，你喜歡聰明有邏輯的另一半，講話講重點，花言巧語浪費時間的話，立刻謝謝再聯絡。

#選擇粉紅色的你

你個性溫暖且包容性強，喜歡照顧他人，只要一談戀愛就陷入粉色泡泡，喜歡那種愛到天荒地老的劇情，只想要對方眼裡只有你一人。

#選擇紫色的你

對於美你有一套特殊的標準，你不自覺會讓人覺得有一種距離感，戀愛容易被擁有個人魅力且帶一點神祕的另一半吸引。

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關鍵字：

戀愛, 潛意識, 顏色

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