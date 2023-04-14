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放屁多又臭？營養師曝「5種食物要少吃」　青花菜竟也上榜

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▲▼ 營養師曝5種「容易放屁食物」。（圖／達志示意圖）

▲營養師曝5類食物易產氣，容易放屁的人要適量吃。

記者張毓容／台北報導　圖／達志示意圖

雖然放屁是人人都有的正常生理現象，但若是太常「排氣」，又總是又長又臭，在公眾場合或聚會上還是讓人感到尷尬又困擾。營養師谷傳玲就表示，如果經常放屁，很可能是你的腸道在求救！可能是5類「容易產氣」的食物吃太多，或是腸道出了問題，想減少放屁回歸清爽，先來看看你是否愛吃產氣食物。

▲▼ 營養師曝5種「容易放屁食物」。（圖／達志示意圖）

谷傳玲表示，容易放屁的人首先要少吃、適量吃以下5種食物，她更指出前3類食物吃多了，只會讓人愛放屁，但不太會臭，可最後2種食物吃多了，會讓屁的味道很重，讓你的屁味變很臭。

＃富含水蘇糖的豆子

尤其是乾豆子，富含水蘇糖，一天最多吃一把，可以改吃像是豆腐、豆漿、豆乾等豆製品，豆製品的水蘇糖含量會大幅度地降低，影響力較不強。

＃富含澱粉的地瓜芋頭

地瓜與豆製品一樣富含人體無法吸收消化的寡醣，每天吃50～100公克就好了，大約為一小節。

＃富含山梨糖醇的食物

像是葡萄、梨子、桃子、蜜棗李等都富含山梨糖醇，建議所有水果加起來一天吃2～3個拳頭份量即可。

▲▼ 營養師曝5種「容易放屁食物」。（圖／達志示意圖）

＃富含蛋白質的食物

像是肉類、蛋類等蛋白質食物攝取要適量，如果你是容易有脹氣、放屁的人，谷傳玲建議一天最多吃一顆雞蛋，肉類一天攝取量加起來別超過150g，150g大約為10隻蝦＋4片涮涮鍋牛肉片的量。

＃富含硫化物的蔬菜

像是蘿蔔、青花菜、花椰菜、高麗菜、小白菜、洋蔥等蔬菜都富含硫化物，建議一天所有蔬菜加起來3～5個拳頭就夠了。

▲▼ 營養師曝5種「容易放屁食物」。（圖／達志示意圖）

谷傳玲也提醒，如果上述5種食物你都沒有吃多，但是肚子還是容易脹脹的、放屁多，可能是腸道有問題。比如說果糖不耐受，尤其是吃了洋蔥、西瓜、葡萄、蜂蜜等食物會讓腸道難受、放屁多的人，平時就要避開這些富含果糖的食物。

另外，也可能是乳糖不耐，腸道缺乏乳糖酶，一喝牛奶就放屁，建議可換喝零乳糖的牛奶或優酪乳、優格；又或是麩質過敏，也就是對小麥裡的麵筋蛋白過敏，吃多了容易拉肚子、肚子脹、愛放屁，平時盡量就別吃小麥、黑麥和青稞等麵粉做成的各種食物；也有可能是「大腸激躁症」，這類人的腸道非常敏感，吃點涼的就可能拉肚子、肚子脹。

因此谷傳玲也提醒，如果前面提到的5種「易放屁食物」沒有吃多，放屁還是特別多、特別難受，建議要去消化科找專業醫師具體診察確認。
 

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關鍵字：

放屁, 臭屁, 排氣, 產氣, 臭味, 改善, 飲食, 食物, 建議, 營養師

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