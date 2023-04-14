「時尚媽咪」Melody疊搭輕珠寶瞬間減齡　漂亮秘訣「做自己」

▲Melody以白T恤、牛仔褲造型搭配agete夏季系列首飾，展現清新風格。（圖／agete提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

「時尚媽咪」Melody（殷悅）是穿搭好手，一件簡單的白T恤、牛仔褲，層疊搭配日本輕珠寶品牌agete夏季系列首飾，立刻流露迷人的清新風格，她透露漂亮的秘訣是「時常要提醒自己，你值得你想要的一切！不必屈服，就勇敢的、自在的做你想要的自己」。

▲Melody演繹agete鑽石與經典系列珠寶飾品。

Melody認為女人有很多可以替換的樣貌，可以堅強，亦可以溫然，無論每日的心情或穿著如何，唯獨不變的是戴著自信的光芒，讓她在職場與家庭生活間穿梭游刃有餘。她的穿搭完全反映自信風采，白T恤造型即選戴agete以考古學為靈感的一系列綠松石、青金石等藍綠色系元素的首飾，瞬間減齡顯得年輕活潑；換上深色套裝，則選搭agete經典鑽石系列波浪形鑽戒、10K香根芹鑽石戒等。

▲模特兒戴agete夏季系列月光石及綠光石戒指20,500元，坦桑石項鍊9,600元，孔雀石鍊墜10,200元。





▲agete夏季系列耳骨扣7,500元，線型耳部墜飾4,100元，頸鍊13,700元。

另一日本輕珠寶品牌AHKAH從大自然發想，設計猶如常春藤生長的優美弧線tina lierre系列，以18K金打造弧線再鑲嵌美鑽，款式包括一抹微彎的線戒、單邊選購的鑲鑽耳環，看似簡約的線條卻存在感強烈，展露優雅風格。

▲AHKAH tina lierre double line單邊18K金鑲鑽耳環（左）29,800元，tina lierre 18K金鑽戒41,600元。（圖／AHKAH提供）

