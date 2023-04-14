伯爵5500萬派對珠寶玩變身　雕刻與彩繪大師聯手造雞尾酒錶盤

▲張敏紅佩戴伯爵Exalting Dance18K白金海水藍寶石鑽石項鍊13,500,000元。（圖／伯爵提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

夜幕低垂之時登場的雞尾酒派對啟發伯爵（PIAGET）創作，今在台發表的SOLSTICE頂級珠寶暨腕錶系列，藉由奢華珠寶與工藝腕錶譜寫3部篇章，由盛裝打扮迎接盛宴開場，創作以高級訂製服為靈感的Flamboyant Nightfall 18K白金藍寶石可轉換式項鍊，定價5500萬元為全場最高價之作；進入第二篇章則以雞尾酒為主軸，繽紛活力設計吸引目光，最後一篇章讓夜晚歡樂氣氛無限延伸，以舞蹈飛揚線條的Exalting Dance 18K白金海水藍寶石鑽石項鍊寫下完美篇章。

▲伯爵Flamboyant Nightfall 18K白金藍寶石可轉換式項鍊，主石為約15.02克拉枕形切割斯里蘭卡藍寶石，55,000,000元。

▲伯爵Lemon Fizz 18K白金黃色藍寶石雞尾酒戒指（左），可轉化成單顆寶石戒指，6,800,000元。

伯爵SOLSTICE頂級珠寶中，不少作品為可轉換式設計，全場最高價的Flamboyant Nightfall 18K白金藍寶石鑽石項鍊，以約15.02克拉的枕形切割斯里蘭卡藍寶石為主石，可取下轉換為藍寶石戒指，或取下鍊墜再配細鍊、抑或單戴如華麗刺繡的白鑽項鍊；戒指也有巧思，Lemon Fizz 18K白金黃色藍寶石雞尾酒戒指以彩色寶石詮釋檸檬片、薄荷葉等，令人驚喜的是打開精緻裝飾，可單戴中央的黃色藍寶石戒指，一件珠寶兩樣風情。

▲伯爵Voluptuous Ribbon 18K白金粉紅藍寶石項鍊，焦點為6.06克拉枕形切割粉紅藍寶石，12,300,000元。

▲以威士忌為靈感的伯爵Audacious Savor 18K玫瑰金彩色寶石鑽石項鍊，12,400,000元。

雞尾酒主題也運用在伯爵工藝錶上，當中全球限量18只的Joyful Sharing腕錶由世界知名琺瑯大師Anita Porchet和荷蘭雕刻大師Dick Steenman共同創作，於雕刻的珍珠母貝底板上對寶石精雕出青檸檬片和薄荷葉，琺瑯大師Anita Porchet隨後覆上以半透明琺瑯製成的薄荷葉和冰塊，栩栩如生；Anita Porchet也參與限量8只The Festive Sharing腕錶的製作，採用內填琺瑯、金箔琺瑯以及微繪工藝，傳神展現青檸檬、雞尾酒予人的沁涼感受。此外，伯爵還請到法國鑲嵌細工專家Rose Saneuil打造 Gleaming Savour腕錶，巧妙於面盤結合麥稈、梧桐木和鞘翅，輔以鑲嵌美鑽，詮釋璀璨夜之美。





▲結合珍珠母貝和橄欖石雕刻、彩繪工藝的伯爵Altiplano Joyful Sharing 18K白金鑽石超薄腕錶，7,250,000元。

▲伯爵限量8只的Festive Sharing 18K金白金超薄珠寶錶（左）4,970,000元，限量18只的Gleaming Savor 18K白金超薄珠寶錶5,300,000元。

▲伯爵發表SOLSTICE頂級珠寶暨腕錶系列。（影／記者陳雅韻）

正在熱烈進行中的LV（Louis Vuitton，路易威登）2023 Crafting Dreams典藏工藝展，除了奢華家飾、擺件、珍稀皮革包款，也規劃高級珠寶與腕錶專區，投影LV位於巴黎芳登廣場頂樓高級珠寶工坊窗外景象，展出多件珠寶經典之作，包括融入品牌V字、Monogram圖案設計的個性珠寶，以及主石為紅寶石、藍寶石、祖母綠或鑲嵌LV品牌專利的花朵切割（Flower Cut）與星型切割鑽石（Star Cut）作品。







▲鑲嵌2顆LV花朵切割鑽石與2顆復古墊式切割祖母綠的Color耳環，23,800,000元。（圖／LV提供，以下同）





▲LV星形切割鑽石搭配2.43克拉梨形紅寶石的Color 戒指（左）7,350,000元，Ever Blossom鑽石手環3,130,000元。