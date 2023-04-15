《歸路》譚松韻私下就是貪吃嘴　減肥秘訣揭曉，靠5招肉臉變錐子臉

文／美人圈

《歸路》是近期相當火紅的話題陸劇，讓主演的譚松韻、井柏然成為近期話題王。今年32歲的譚松韻過去以《以家人之名》、《錦心似玉》等作品打響知名度，這回飾演女主角「歸曉」，在劇中以學生造型亮相，青春洋溢的造型在她身上毫無違和感，因此也被許多網友稱為「最強娃娃臉」！

▲《歸路》是近期相當火紅的話題陸劇，由譚松韻、井柏然主演。（圖／微博@歸路）

譚松韻戲上讓人羨慕，戲下可愛又純粹的個性更是討喜，男生女生都圈粉無數，很難相信她居然32歲了！透過細心的肌膚保養與身材管理，讓她視覺年齡堪比中學生，穿起制服更是完全零違和，甚至比許多曾經對戲的弟弟們還顯嫩。

不過，過去的譚松韻也被嬰兒肥所困擾著，身體不胖就偏偏胖臉，加上天生的圓臉型和嬌小身材，在螢幕上很吃虧，特別容易被拍得像顆丸子。

▲譚松韻也有嬰兒肥，在螢幕上很吃虧。（圖／甄嬛傳劇照）



▲譚松韻認真執行身材管理。（圖／微博@譚松韻seven，下同）

但經過她超努力的減肥，如今的譚松韻不但甩肉成功，連圓臉也順利變為錐子臉了呢！究竟她的減肥＆身材管理的秘訣是什麼呢？讓我們一起往下看吧。

譚松韻減肥秘訣

1：吃對食物比吃少食物更重要

認識譚松韻的人都知道，她其實是個標準的吃貨，看見美食難以抗拒。像是拍攝《嚮往的生活》節目時，在蘑菇屋中譚松韻看見滿桌好料在眼前，貪吃的嘴是完全停不下來！相比張子楓的細嚼慢嚥，譚松韻的快樂吃相直率的可愛。

譚松韻曾經在綜藝節目上提到：「所有美食中，我又特別偏愛火鍋，甚至可以一周都吃火鍋，且研究這火鍋道不道地！不過拍戲需求我就會開始減肥。我的減肥方法主要有兩點：運動和控制飲食。」

▲譚松韻是個標準的吃貨。（圖／截圖自《奇妙小森林》）



所以火鍋怎麼吃才能不長肉呢？首先，澱粉攝取上會盡可能降低，好比說熱量低的冬粉，看似很健康但是往往會吸滿高熱量的湯汁，吃了很容易熱量爆卡。

吃火鍋料也有訣竅，加工手續越多的食物往往熱量也較高，不如選擇原型食物如肉片類、蔬菜類來的健康。最後是關鍵的調料，沙茶、豆瓣醬、芝麻醬、香油辣油都是高熱量地雷，醬油和醋會是更好的選擇。

2：集中吃飯時間，嘗試168斷食

日常飲食方面，譚松韻分享自己是不吃晚餐的，真的很餓也只會吃極少量。早餐正常吃、午餐剛剛好不吃撐，是標準的「早餐皇帝、午餐平民、晚餐乞丐」派。 我們可以和譚松韻一樣掌握著168飲食法，假設9點吃早餐、17點前就吃完最後一餐，也就是不吃晚餐；又或者可以1點吃第一餐早午餐，這樣最後一餐只要在晚上9點前進食完就可以囉！ 想讓減肥效果更顯著，可以再多留意這幾點！首先均衡分配營養，蔬菜>肉類、蛋白質>主食米飯，麵包高碳水高熱量能不碰則不碰；其次，盡量選擇粗糧、低脂肪類型的肉蛋奶，和高纖維類型蔬菜；最後，烹飪方式少油少鹽，避免油炸紅燒、降低額外熱量攝取！ 另外特別叮嚀大家，減肥期間千萬不要餓肚子！！對的時間吃對食物，遠比少吃更重要，也較能持之以恆唷！ 3：美食分著吃 如果碰上真的想吃的甜點、美食，也不用過度忌口全部拒絕（鬆了口氣～～）我們可以有訣竅的吃，透過「分享」來減少慾望和熱量，就能滿足舌尖享受又順利不長肉囉。 ▲譚松韻抵擋不了美食誘惑。（圖／微博@劇綜達人韓銀梅、截圖自《奇妙小森林》） 4：沒事多喝水 多喝水好處多多！幫助循環、代謝、排毒，皮膚變得水嫩還能增加飽足感，好處是說也說不完。 如果討厭白開水的味道也沒關係，不妨可以切點檸檬片或是放入幾片新鮮水果，來幫水添添味道。 5：愛上運動 減肥的關鍵在於創造「熱量赤字」，吃是增加熱量、運動是消耗熱量，當消耗>增加，就一定會瘦！但運動並不是強度越大越好，更重要的是自己喜歡、能長久堅持。 如果覺得單一運動容易感到乏味，不妨和譚松韻一樣選擇各式各樣的運動來挑戰，如此耗能同時也可以獲得更多樂趣與動力。 另外，也叮嚀女孩們不論做何種運動，運動後一定要搭配拉筋、放鬆緊繃肌肉，身材曲線才會好看修長唷！

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