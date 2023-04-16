10款香氛身體乳推薦！LE LABO末茶26一聞就超級療癒、Dior經典必敗

文／美人圈

如果說香水像閃耀鑽石，那麼香氛身體乳就像是珍珠一般溫潤，總能帶給我們最舒適宜人的感受，以下就為大家帶來「2023香氛身體乳推薦」同場加映身體乳清爽保濕用法，讓我們伴著柔嫩膚觸以及療癒香氣，一覺到天明！

2023香氛身體乳推薦

1：LE LABO 末茶26 身體乳

LE LABO在2021年推出的新香力作－末茶26，以「日本傳統茶道」為靈感，呈現寂靜、內斂的氛圍，因此調香師以柔軟的岩蘭草、雪松木為基底，糅合抹茶與無花果的清新香氣，孤冷清香的味道深受鄉民喜愛，這回LE LABO就特別推出一系列末茶26身體乳、沐浴膠以及滾珠香氛油，其中的身體乳富含乳木果油、酪梨油和甜杏仁油，一聞就超級療癒身心。

▲LE LABO 末茶26身體乳237ml，NT$2,500；沐浴膠237ml ，NT$2,000；滾珠香氛油9ml ，NT$3,300。（圖／LE LABO）

2：SABON 花霞之境 身體乳液

慶祝SABON於日本的第15週年，首次以櫻花為靈感推出全新「花霞之境限量系列」，共有6款單品與1款禮盒。系列中含有限定成分「櫻桃籽油」，每一滴都以冷壓萃取的方式取自櫻桃核中，不僅帶有櫻桃香氣，且富含維生素A和E、油酸和亞油酸、植物甾醇，具有良好的保養功效，可以滋潤肌膚並達到緊緻。

▲SABON 花霞之境 身體乳液200ml，NT$1,280。（圖／SABON）

花霞之境身體乳液以櫻花、牡丹、紫羅蘭，賦予肌膚春天新生的氣象，嚴選七種天然植物油：橄欖油、琉璃苣油、小麥胚芽油、酪梨油、荷荷巴油、乳油木果油、澳洲堅果油，四季皆適合使用，幫助肌膚達成深層保濕、迅速吸收不黏膩厚重，同時優雅清新的香氣可以延續一整夜。

3：迪奧 J’adore澄淨香氛身體霜

Dior在2022年推出的《J'adore澄淨香氛》系列，清新白色花香調，顛覆了J’adore成熟性感印象，一推出就大獲好評，還立刻躍居該系列銷售冠軍。獨家創新的水基底配方，打破香水前、中、後三道變化，讓一打開就愛上的澄淨白花香氣持續一整天！延續J’adore澄淨香氛明亮靈動的花束氣韻今年再推出身體霜，質地看似豐潤，但抹開的清爽舒適感不輸乳液，保濕滋潤效果更好！

▲J’adore澄淨香氛身體霜150ml，NT$3,650。（圖／Dior）

4： L'OCCITANE 歐舒丹 荔枝櫻花美體乳

限量推出的歐舒丹荔枝櫻花美體乳，擁有清爽水潤配方，以人工方式採摘嬌柔櫻花，每7,000朵僅能萃取出1公升的櫻花花露，更運用獨家低溫萃取技術擷取出珍貴櫻桃萃取，同時蘊含乳油木果油等多種植物保濕成分，集結在一起完全就是可愛小仙女的味道，質地柔滑好塗抹，還可以散發甜美迷人香氣，如果是花果香控一定會愛上！

▲歐舒丹 荔枝櫻花美體乳250ml，NT$1,280。（圖／歐舒丹 L’OCCITANE）

5：Jo Malone 英國梨與小蒼蘭潤膚霜

經典不敗的Jo Malone 英國梨與小蒼蘭其實也有推出潤膚霜喲！清新梨子香氣，搭配小蒼蘭優雅花香，一掃陰雨綿綿煩悶，一瞬間心情都豁然開朗了起來，雖然質地偏豐潤，卻意外地非常好推勻、延展力極佳，也難怪資深香氛迷都是人手一罐在囤貨的。

▲Jo Malone 英國梨與小蒼蘭潤膚霜，NT$3,300。（圖／sephora、Jo Malone）

6：ELEMIS 大溪地雞蛋花身體潤膚乳

貝嫂愛牌ELEMIS除了卸妝膏、美容油好用之外，這款大溪地雞蛋花身體潤膚乳也是隱賣好物呢！質地輕盈好吸收，且富含澳洲堅果油和大溪地雞蛋花，柔嫩肌膚之餘，更可以散發高級細膩香氣，彷彿置身在高級SPA館。

▲ELEMIS 大溪地雞蛋花身體潤膚乳，NT$1,300。（圖／IG@ladyland_atyrau、ELEMIS）

7：Diptyque 肌膚之華身體潤澤霜

Diptyque 肌膚之華是非常經典的香味，鳶尾花、麝香融合龍涎香，自然散發優雅氣息，完全就是氣質小姊姊身上該有的味道，而且持香度也非常好，在秋冬塗上這款身體乳，更是有種被人擁入懷裡的溫馨感呢！

▲Diptyque 肌膚之華身體潤澤霜，NT$2,600。（圖／Diptyque）

8：CLARINS克蘭詩 橙色幸福身體保濕乳

擅長植萃芳療的克蘭詩，2023年推出全新植萃芳療香氛系列，將天然精油保養與香氛結合在身體系列中，喜愛天然植萃味道的人一定會愛上，橙色幸福身體保溼乳中的檸檬、橙子以及葡萄柚皮帶來一股甜甜的清新，有著暖暖的熱度，緊接著卻轉折到植物世界，月桂樹、薄荷、天竺葵與雪松，平穩而又和諧地讓身心靈得到全方位的撫慰與舒適感。

▲CLARINS克蘭詩 橙色幸福身體保濕乳200ml，NT$1,650。（圖／克蘭詩）

9：Dior 幸運時刻香氛潤膚乳液

新的一年到來總想為自己祈福！迪奧先生深信鈴蘭可以帶來幸福，特別使用馥郁的鈴蘭及白色花朵香調調配出這款淡雅舒適的香氣，將這款乳液塗抹至全身，彷彿就為自己掛上幸運符般，可以嘴角掛著微笑開心入眠。

10：SABON經典身體乳液

SABON創立的第一款香氣就是PLV，完全可說是經典中的經典！揉合廣藿香、薰衣草、香蘭三種氣息，是一款特別耐聞又別具層次感的香氣，這回更與插畫家Gabriella Barouch合作，讓經典身體乳也換上25周年精緻限定包裝，不只顏值超高，使用感受也讓人印象深刻，運用SABON獨特的天然植物油配方，達到清爽保濕不油膩，就連不習慣擦乳液的你也會愛上。

▲SABON經典身體乳液（25週年限量版）150ml ，NT$1,180。（圖／Sabon）

同場加映：香氛身體乳清爽保濕擦法！

想讓身體乳更清爽好吸收，「使用時機」就是一大關鍵！因此保養專家建議，我們可以盡量在洗完澡後3分鐘，趁著肌膚毛孔最暢通時擦上身體乳，如此一來吸收效率就會大幅提升，一方面養成擦乳液的習慣，也可以減少油膩感，這個方法真的超實用，小仙女們一定要好好筆記起來呀！

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