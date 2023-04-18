10款「髮香噴霧」一噴散發仙女香氣　YSL自帶高級感、吃火鍋隨身帶這瓶

文／美人圈

如何撩人於無形？擴香自然又兼具保養功能的「髮香噴霧」絕對是你的最佳秘密武器！除了搶先介紹2023髮香噴霧新品外，還帶來「PTT、Dcard人氣髮香噴霧推薦」，從Dior新品到Jo Malone、YSL經典香一次蒐羅，同場加映髮香噴霧正確用法，讓你舉手投足散發仙女香氣。

2023髮香噴霧新品推薦

Dior 迪奧香氛世家髮香噴霧

迪奧香氛中最頂級的「迪奧香氛世家系列」也推出髮香噴霧了！精選出三個經典暢銷香味，分別是：由蒙田灰幻化的中性柑苔調《蒙田大道》、如精緻玫瑰花束般的《玫瑰舞伶》、東方花香調的《沉香玫瑰木》。身為Dior家最頂級香氛，瓶身採用磨砂玻璃材質製成，優雅透出香水的繽紛色彩，搭配上經典黑色磁吸式瓶蓋，外型乍看低調但細節每一處都透露出俐落雅緻風格，如同品牌經典的Lady Dior包，經典優雅又自信迷人。

▲Dior 迪奧香氛世家髮香噴霧40ml，NT$3,300。（圖／迪奧）

蒙田大道髮香噴霧：玫瑰、茉莉、廣藿香、橡木苔

玫瑰舞伶髮香噴霧：玫瑰、麝香

沉香玫瑰木髮香噴霧：檀香

YSL 自由不羈髮香噴霧

延續Libre系列藝術品級別的設計與調香，YSL推出的「髮香噴霧」還沒在台上市前，就已經在PTT、Dcard引起香民高度關注，金色YSL LOGO包裹磨砂質感瓶身，點綴上鑲鑽瓶口，拿在手上簡直是自帶高級氣場，還添加石榴等植萃成分，帶來芳香的同時，也能滋潤修護髮絲。

▲YSL 自由不羈髮香噴霧30ml，NT$2,000。（圖／IG@beau__hee9）





前調：佛手柑、紅伶薰衣草、梨子、蘋果、柑橘

中調：摩洛哥橙花、白茶、鈴蘭、茉莉

後調：馬達加斯加香草、麝香、龍涎香

Byredo返璞歸真髮香噴霧

Byredo家的人氣香調「返璞歸真」也有出髮香噴霧！白玫瑰、乙醛、麝香交織出清新溫柔皂香，如此單純潔淨的香氣，無論是男生或女生都會深深愛上，內行香民更會以髮香噴霧搭配同系列淡香精，可說是撩人於無形的最高境界呀。

▲Byredo返璞歸真髮香噴霧75ml，NT$2,200。（圖／Byredo）





前調：白玫瑰、粉紅胡椒、乙醛

中調：紫羅蘭、橙花、牡丹

後調：檀香、麝香

Jo Malone 藍風鈴髮香噴霧

Jo Malone 家的髮香噴霧也一直是默默熱銷的商品，清新甜美的藍風鈴香氣轉化為輕盈髮香噴霧，還含有摩洛哥堅果油和維他命原B5，能夠滋養與柔嫩髮絲，除了單獨使用之外，也很適合搭配英國梨與小蒼蘭、鼠尾草與海鹽等熱門香水，擅用混香方式創造屬於自己的香水名片。

▲Jo Malone 藍風鈴髮香噴霧30ml，NT$1,840。（圖／Jo Malone）

前調： 藍風鈴、丁香、橙花、檸檬

中調： 柿子、野薔薇、茉莉、 鈴蘭果香

後調： 白麝香、琥珀

Penhaligon's潘海利根 黑玫瑰頭髮&身體噴霧

潘海利根Halfeti黑玫瑰向來是歐洲市場最熱銷的一款，從一開始的烏木、檀香煙燻味，進而轉化為隱隱約約的玫瑰花香，一開始會讓人覺得難以駕馭，但不知不覺又會愛上它，屬於標準的「第二眼香水」如果覺得香水太難親近，不妨可以試試頭髮噴霧，不只價格更親民，擴散度也非常剛好，推薦木質花香調愛好者一定要入手一瓶。

▲Penhaligon's潘海利根 黑玫瑰頭髮&身體噴霧100ml，約NT$2,680。（圖／Penhaligon's）

前調： 甜檸檬、綠葉調、苦蒿

中調： 玫瑰、肉豆蔻、番紅花、肉桂

後調： 沉香、皮革、雪松、麝香、檀香

SHIRO 白茶護髮噴霧

一般人對SHIRO這個品牌可能感到有點陌生，但其實在日本可是人手一瓶的國民愛香，SHIRO白茶護髮噴霧特別添加昆布精華與柚子萃取的保濕成分，甜度恰到好處的白茶更是讓人神魂顛倒，兼具香氛與保養功能的護髮噴霧絕對必收呀。

▲SHIRO 白茶護髮噴霧80ml，NT$1,150。（圖／SHIRO）

前調：葡萄柚、檸檬、綠色

中調：綠茶、茉莉、玫瑰、百合

後調：麝香、木質調、琥珀

VERSACE 狄倫淡藍女性髮香噴霧

VERSACE凡賽斯向來是香氛控最愛的精品香氛品牌，全新推出的「狄倫淡藍系列」以義大利柑橘精油、粉紅色胡椒，融合馥郁黑醋栗、茉莉花以及雪松、麝香等清新木質香，打造出香氣記憶度超高的柑橘系海洋香調，一口氣推出同系列沐浴凝露及髮香噴霧，自然不做作的香氣，讓你在撥弄頭髮的瞬間也撩人心弦。

▲VERSACE 狄倫淡藍女性髮香噴霧30ml，NT$1,480。（圖／VERSACE）

▲VERSACE 狄倫淡藍女性髮香噴霧。（圖／BEAUTY美人圈）

前調：Primofiore檸檬、義大利柑橘精油、粉紅色胡椒

中調：黑醋栗、茉莉花瓣、小蒼蘭、紅心石榴

後調：雪松、麝香、清新木質調

Acqua di Parma 高貴牡丹髮香噴霧

來自義大利的香氛品牌Acqua di Parma 除了鼎鼎大名的藍色地中海系列之外，高貴牡丹系列也是Acqua di Parma的人氣香氛，以覆盆子果香為開初，揉合牡丹、廣藿香、琥珀香氣，完美平衡花果香調，就連容易暈花香的人也能接受，同系列髮香噴霧換上磨砂瓶身、香味也更深層內斂，喜歡花香調的香民絕對不能錯過！

▲Acqua di Parma 高貴牡丹髮香噴霧50ml，約NT$1,830。（圖／ifchic官網、IG@acquadiparma_official）

前調：黑胡椒、覆盆子

中調：牡丹、埃及天竺葵、小蒼蘭、土耳其玫瑰

後調：琥珀、印尼廣藿香、麝香

FLORAÏKU髮香噴霧-風檐沉眠

來自巴黎的頂級手工香水FLORAÏKU以香氣紀錄生活，以俳句呼應的瓶中意境，詩情畫意的香水瓶身加上卓越的調香，讓FLORAÏKU一直是許多香民的夢幻逸品，卻常常因為逼近萬元的價格然人覺得難以高攀，想嘗鮮的女孩們，編輯非常推薦可以從平易近人的髮香噴霧系列開始入手，這款「風檐沉眠」以橙花、麝香琥珀為主角，搭配山谷百合更顯清新脫俗，完全就是漂亮女生的味道！

▲FLORAÏKU髮香噴霧-風檐沉眠80ml，NT$2,300。（圖／IG@floraiku）

前調：山谷百合

中調：橙花精油

後調：麝香琥珀

The Body Shop檸檬清新淨化頭髮噴霧

市面上普遍的髮香噴霧較不建議當作除臭使用，但The Body Shop這款檸檬清新淨化頭髮噴霧，含有天然檸檬精油及天然純淨的植物性酒精，可自然清除異味，讓髮絲散發自然檸檬清香，熱愛火鍋、燒烤的吃貨一定要囤一打。

▲The Body Shop檸檬清新淨化頭髮噴霧100ml，NT$750。（圖／The Body Shop）

Q1：髮香噴霧正確用法？

A：趁著頭髮半乾，距離髮絲15~20公分處均勻噴灑

建議可以在剛洗完頭髮，髮絲還有微微濕潤感、毛麟片打開時先噴一次，在距離頭髮15～20公分均勻噴灑，接著再抹上護髮油、護髮乳，這樣的吸收度最好，另外，出門前或外出時也可以抓每3~5小時的頻率補噴一次。

Q2：還有什麼進階方法，可以提升髮香持香度？

A：善用梳子增加持香度

睡前或是出門前，也可以準備一把梳子，將髮香噴霧噴1-2下在上面，再緩緩梳到髮絲中段至髮尾上，這個方法可以讓香氣妥妥附著在頭髮上，持香度更上一層樓，不過敏感肌要特別注意不要梳到頭皮，避免造成過敏反應。

Q3：香水也可以代替髮香噴霧嗎？

A：不行

因為通常香水含有酒精揮發成分，而髮香噴霧則沒有添加酒精，甚至還含有修護滋養成分，可形成一層保護膜，因此可以放心地噴灑在髮絲上，不怕造成毛囊受損及毛躁。





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