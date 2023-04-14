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NIKE官網「快閃7折」優惠開跑！　熱門跑鞋、運動服飾都在內

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記者鮑璿安／台北報導

運動品牌NIKE官網無預警展開「新季換新裝」7折特惠，此次針對超過800件單品都適用優惠代碼，多款熱銷夯鞋也在清單內，輸入促銷代碼即可享有購買2件8折、3件7折優惠。

▲▼ NIKE 。（圖／翻攝自品牌官網）

▲▼ NIKE 。（圖／翻攝自品牌官網）

▲▼ NIKE 。（圖／翻攝自品牌官網）

▲NIKE 官網購買2件8折 、3件7折優惠，圖依序為Nike Waffle One、Nike Dunk 低筒。（圖／翻攝自品牌官網）

此次特惠規則為購買 2 件或更多網頁內商品，輸入促銷代碼 「REFRESHTW」即可享有購買2件 8折 、3件7折優惠，至 4月 16日晚上23:59。本次參與特惠的品項多元，包含男女款基本款跑鞋、Nike Dunk 低筒鞋、Nike Waffle One等熱門鞋款，還有春夏季T恤以及童裝服飾可挑選。舉例原價NT$1,800「輕鬆穿脫路跑鞋」，搭配折扣碼後有望來到7折，以NT$1260價格入手。

▲▼ NIKE 。（圖／翻攝自品牌官網）

▲Nike Revolution 6 FlyEase Next Nature男款輕鬆穿脫路跑鞋，7折價格NT$1260 。（圖／翻攝自品牌官網）

軍靴品牌PALLADIUM風格季優惠活動也於14日正式開跑，活動期間凡至門市消費，不限金額登錄發票雙周抽最大獎台北東京雙人來回機票，還有機會拿萬元購物金；結帳出示住宿交通旅遊憑證，限時加碼最高享12%旅遊贊助金回饋現抵。

▲PALLADIUM。（圖／品牌提供）

▲PALLADIUM風格季優惠活動於14日正式開跑。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

NIKE, 官網, 特價, 優惠

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