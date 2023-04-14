持色必學4秘訣！勤用髮油抗濕抗熱、頭皮敷髮膜重現健康女神光

記者李薇／台北報導、圖／品牌提供、達志示意圖

頭髮是一個人外表精緻的關鍵，即使妝容再美，沒有好的髮型支撐，整體造型也不會好看，FLUX髮型設計師Queena就分享多個染後髮色持久的秘訣跟頭皮養護的關鍵，做好最基礎的打理，斷裂、頭皮屑、搔癢才不會找上門。

＃先護色、再舒緩

想要維持好的髮色，再染完頭髮後、2周以內，Queena建議，可以先用護色的洗護產品清潔髮絲，兩周之後則建議挑選有舒緩、保濕效果的單品，跟護色系列交互使用，加強頭皮健康的同時，也讓髮絲色澤維持亮麗光采。

＃抗熱、抗潮超關鍵

髮色會受到環境因素影響，建議除了做好防曬，同時可以使用一些髮油達到包覆髮絲，全面保護的效果，可以避免過多水分潮濕的狀況，也能夠有部分抗熱效果，當然，洗頭水溫不要過高也是關鍵，以維持漂亮髮色。

＃頭皮定期去角質

很多人對於頭髮養護觀念仍停留在「髮絲」清潔，但要有健康光澤，關鍵出在頭皮，不少人都忽略照顧，導致角質過度堆積，尤其是髮線分界，更需要調理，建議可以運用溫和去角質的單品，按照自己的髮肌狀態，每月或每周進行深度清潔。

＃保養型洗護很重要

染髮之後，頭皮很容易敏感、泛紅甚至搔癢、出現頭皮屑等狀況，Queena建議，挑選有修護成分的天然洗護更可以維持頭皮穩定度，像是紅沒藥醇就可以達到修護效果，甚至用頭皮能使用的髮膜，敷在頭皮幾分鐘之後洗掉，加強油水平衡。

【推薦單品】

＃HAIR rituel by sisley 賦活重升護色璀璨光膜，200ml、售價2900元

天然植物成分專家sisley將用於臉部的科研成就，同時專注於髮肌養護，全新針對染髮設計的賦活重升護色璀璨光膜，裡面含有葵花籽萃取物，可以保護髮絲提高持色力，同時維生素E衍生物、天然紅沒藥醇、百香果油與乳木果油成分，能夠全面提升強韌、光澤。

＃Rene Furterer萊法耶 5 SENS微金女神菁萃髮浴，200ml、售價1380元

以經典5 SENS微金女神菁萃油為概念出的髮浴，裡面運用了5種植物油萃取成分：紅花油、酪梨油、甜杏仁油、蓖麻油、荷荷芭油，調配出最適當的黃金比例，細緻泡沫清潔頭髮的同時，也可以達到溫柔潤澤呵護。

＃E-LA-WON 頂級初榨特調橄欖油隨身噴瓶，50ml、售價750元

希臘頂級橄欖油品牌E-LA-WON運用純粹古法淬煉出奢華的液態黃金，承裝在隨身噴瓶裡，特別選用Koroneiki和Koutsourelia的2種橄欖品種特調而成，不僅擁有天然果核香氣，高純度的豐富多酚，對滋養髮絲特別有感。

＃Der ZÖMAR 晨霧潤澤修護髮膜，500ml、售價720元

精選所羅門王御用的海甘藍籽油成分添加，蘊含滿滿不飽和脂肪酸，可以幫助髮絲達到長效鎖水，搭配摩洛哥堅果油、維他命E成份，以補充髮絲流失營養，讓秀髮重現潤采光澤，天天使用於髮中到髮尾，沖完立刻有感變亮。