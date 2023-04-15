別人眼裡你「瘋」嗎？超準心測選一物件就可以輕鬆解答

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真實的個性跟情緒往往只有自己懂，而在朋友眼裡，你是個瘋子般的人嗎？以下這個心理測驗可以察覺你內心最深層的情緒，測過的網友都大呼：「實在有夠準」。

Q：憑直覺選一個喜歡的物品。

A.飛機：瘋狂指數80分

你的想法非常多元，總是天馬行空，腦子裡有著源源不絕的靈感以及思考，不走常規，在別人眼裡總覺得你不按牌理出牌、異於常人，如果把你放在對地方，可能會是個不錯的發明家，但也容易出現叛逆行為，因為你覺得大家在走的路不一定好，寧可忠於自己的選擇。

B.火：瘋狂指數60分

你的個性耿直剛正，也相當循規蹈矩、進退得宜，你瘋的部分多用於正義的事情上面，只要有看到不合理或是不公平的事物，總是會想要挺身而出、制止糾正，沒有多數人的冷漠，而且不畏懼各種情境的理直氣壯，有時候也會讓身邊的人大吃一驚。

C.花朵：瘋狂指數100分

你的表象就是一個不折不扣的瘋子，只要在吃喝玩樂的場合中，就會充分地融入情境，大肆放縱歡愉的狀態不管身邊認識或不認識，都可以勾肩搭背玩在一起，瞬間拉近所有人的距離，其實你只是喜歡快樂的氣氛，心裡則是隱藏著很多私密情緒與煩惱，屬於報喜不報憂的「表面嗨咖」。

D.冰箱：瘋狂指數40分

瘋子對你來說可以說是沾不上邊，因為你的個性規矩又內斂，比起一般人都還要憨厚、害羞，你不是人群中的出頭鳥，總是默默的聽從各種安排，因為個性溫和好相處，所以會擁有不少好人緣，而且毅力堅定，會默默去完成心中目標，是個有計劃的人。