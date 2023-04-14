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李晶晶超短褲配Chloé貝殼鞋長腿無敵　小S踩花草綠同款好百搭

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記者鮑璿安／台北報導

Chloé 以極繁主義美學打造最經典的法式著裝，近來憑藉Nama 運動休閒鞋更攻佔IG版面，由賈靜雯、小 S、李晶晶輪番上腳，鞋款鮮明的貝殼紋線條、厚底材質，搭配上對比色的車縫線，一秒延伸腿部曲線成為吸睛焦點。

▲▼Chloé 。（圖／品牌提供）

▲賈靜雯機場造型包緊緊，腳踩純白色 Nama 運動休閒鞋 。（圖／品牌提供）

▲▼Chloé 。（圖／品牌提供）

▲小 S 徐熙娣學生造型搭配花草綠Nama 鞋款 。（圖／品牌提供）

賈靜雯受邀參與陸綜《乘風破浪的姐姐 4》拍攝，日前低調現身機場全身包緊緊，鞋款上則是捨棄了彩色樣式，反而選擇純白色 Nama 運動休閒鞋，呈現簡潔俐落外觀。小 S 徐熙娣更直接以學生制服、格紋裙與長襪的搭配駕馭花草綠鞋款。相較之下，名媛李晶晶造型更為完整，穿上品牌黑白夾克營造帥氣幹練形象，超短熱褲下曬出最新的春夏淺褐色中筒款式，巧妙延伸腿部線條，讓她在曬鞋環節中贏得完美比例。

▲▼Chloé 。（圖／品牌提供）

▲李晶晶演繹春夏最新淺褐色中筒款式 Nama 。（圖／品牌提供）

▲▼Chloé 。（圖／品牌提供）

▲Chloé Nama淺褐色中筒休閒運動鞋。（圖／品牌提供）

▲▼Chloé 。（圖／品牌提供）

▲Chloé Nama 珍珠灰厚底涼鞋 。（圖／品牌提供）

Nama 運動休閒鞋一口氣匯集Chloé 經典的 DNA，靈感源自巴黎花神咖啡館的貝殼紋線條，充滿濃濃異國風，多色異材質的拼接工法更顯個性，今年春夏更迎來中筒款式與厚底升級，也帶來能露出更多腿部線條的Nama 涼鞋，讓這股運動休閒鞋風潮延續。

▲▼Loro Piana 。（圖／品牌提供）

▲Loro Piana 台北寶麗廣場中庭的期間限定店至4月25日 。（圖／品牌提供）

▲▼Loro Piana 。（圖／品牌提供）

▲歐洲櫸樹符號 。（圖／品牌提供）

此外，Loro Piana x 玄彬亞太區限定特別版包含品牌標誌性的Summer Walk莫卡辛鞋，其創作靈感源自於大自然，玄彬親自挑選了歐洲櫸樹符號，成為經典White Sole白底鞋系列的吊飾，系列在台北寶麗廣場中庭的期間限定店登場。

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關鍵字：

Chloé, 賈靜雯, 小 S, 李晶晶

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