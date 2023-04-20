2023大勢韓妝！張員瑛、娜璉都在畫超火「兔系妝容」　

文／美人圈

雖然說化妝沒有對錯，全憑喜好，但是都已經2023年了，對韓系彩妝的印象還停留在粗平眉或咬唇、光澤底妝也太說不過去！今天就帶來2023韓系彩妝趨勢，超火的兔系妝容是什麼？還有最紅的大面積腮紅畫法、光透感底妝、還有水光暈染唇怎麼畫？你一定要知道！

2023韓系彩妝趨勢

兔系妝容超火

從之前的狗系、貓系妝容，在2022下半年開始大火的就是「兔系妝容」了！像是IVE張員瑛、TWICE娜璉、New Jeans等都是代表明星。跟犬貓系不同，兔系更強調一種清純清新的氛圍感，不會太過浮誇或強烈，就是那種自然俐落的清秀感，很像是高中校園女神那種不造作的感覺。

▲張員瑛、娜璉。（圖／IG@for_everyoung10、nayeonyny）

可愛感大面積腮紅

從2022下半年開始延續到2023春夏的大面積腮紅，以往腮紅主要以蘋果肌區塊為主，但今年可以將腮紅從眼下部位延伸到面中，大面積的腮紅畫法極度修飾臉型！除此之外，面中部位的腮紅也可以飽滿及縮短面中，達到減齡顯嫩的效果。

▲春夏流行大面積腮紅。（圖／IG@fwee_makeup，下同）

大面積腮紅怎麼畫？

這種大面積腮紅色調上建議以肉粉色、裸膚色這類膨脹色為主，範圍上從眼下開始畫出倒三角，往下延伸到面中、最低不要超過鼻翼，讓整個面中部位更加澎潤，也有修飾臉型及縮短面中的效果。之後可以再用餘粉輕輕將腮紅延伸到鼻樑中段，多了這一步可以讓腮紅更加自然，而且在面中產生截斷感，非常有氛圍感。

光透感底妝

有別於之前韓系底妝強調的光澤感，2023的底妝取而代之的是「光透感」，差別在於這種光透更多了水潤清透的感覺，追求的不是那種油光、而是像被水打濕那種自然的水光。同時底妝也不太刻意遮瑕，可以保留一些斑點等瑕疵，讓底妝更加有光透感，好像是媽生好皮那樣。

光透感底妝怎麼畫？

近期韓國美妝品牌出了很多高光棒、保濕棒，用量都不用太多，畫完底妝後用粉撲沾取一些後輕輕拍在臉部高光部位，就會有種水粼粼的感覺。沒有高光棒的話也沒關係，可以選擇些高光膏或是打亮液等，也是一樣注意用量不用太多，輕輕點在臉部高光部位就會相當自然。

另外定妝時也可以選擇含有些許細微珠光的蜜粉，幫助底妝定妝之餘也更加光透。

水光暈染的嘟嘟唇

2023韓妝唇彩趨勢不用說也應該知道，絕對就是水光唇！特別是今年流行的唇不是只是水光而已，而是帶顏色、顯色度高的水光，同時畫的時候很注意在唇周往外暈染，讓唇形更加飽滿，有種嘟嘟的水光玻璃唇妝感。

▲水光暈染的嘟嘟唇。（圖／IG@peripera_official）



水光玻璃唇怎麼畫？

上唇彩前，可以先用粉撲上的餘粉稍微拍過，模糊唇線及唇色，接著用一隻陰影筆或是顏色偏裸色調的唇線筆在唇峰及唇下緣畫出陰影，接著稍微模糊線條，最後再上水光唇釉即可。如果沒有這種水光唇釉的話，也可以先用唇膏打底、再上一層光澤潤唇膏或唇蜜，一樣可以完成通透水潤光的唇妝。

▲水光玻璃唇。（圖／IG@lilybyred_official）

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