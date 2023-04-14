GD X Nike「雛菊鞋」熊貓配色台灣也能買　新增Unisex聯名服裝開賣時間曝！

記者王則絲／台北報導

韓流明星兼藝術家G-Dragon（權志龍）個人品牌PEACEMINUSONE，今回再度與Nike合作，推出全新Nike x PEACEMINUSONE Kwondo1 「Black and White」黑白熊貓配色款式！延續「跆拳道」主題，這次還帶來Unisex聯名服飾，將標誌性「小雛菊」圖案融入其中，潮爆的跆拳道服、工裝褲和T恤，男女生都能駕馭。

▲Nike x PEACEMINUSONE系列鞋款、服飾，4月16日將於INVINCIBLE SP開賣。（圖／品牌提供）



繼GD品牌PEACEMINUSONE上回與Nike推出全白款式的Kwondo1「雛菊鞋」，造成眾多潮迷搶翻天，這回雙方終於帶來續作，延續「跆拳道」主題，汲取「陰陽」概念打造黑白碰撞的美學，並將運動性能和正裝風格加以融合，帶來「熊貓配色」的新款雛菊鞋，以及聯名服飾。

▲Nike x PEACEMINUSONE Kwondo1 「Black and White」。（圖／記者王則絲攝）



新款熊貓配色Kwondo1「雛菊鞋」將牛津鞋雕花部分飾以黑色皮革，後跟處有小雛菊刺繡，可拆卸鞋舌、鞋墊與鞋底，皆能看見Nike與PEACEMINUSONE的標誌分別設置於雙腳，不同於上一代的純白色，黑白配色更為百搭實穿。

本次雙方加碼帶來聯名服飾，以Unisex版型設計，推出黑、白2款長袖T恤，背面印製巨大雛菊圖案；以跆拳道為靈感設計的跆拳道服搭配得分背心的2 in 1套裝，將雛菊低調飾於衣角；工裝闊腿長褲兩側整排多口袋設計很吸睛，腰帶環扣繫有別緻腰包，可與褲裝分開搭配使用，等於是買褲送包的概念。Nike x PEACEMINUSONE Kwondo1鞋款及聯名服飾系列，4月16日將於INVINCIBLE SP開賣。（目前鞋款投籤時間已結束）

▲Nike x PEACEMINUSONE 聯名服裝。（圖／品牌提供）



FRUITION女鞋選貨店近期發售新鞋款也值得關注，NIKE BLAZER LOW '77 JUMBO粉嫩色撞色拼接非常少女、可愛，於4月15日下午兩點販售；潮人人腳一雙的NIKE DUNK LOW，推出仙女配色冰灰色款式，也將於4月15日下午兩點販售；New Balance 9060 復古燕麥海鹽藍配色，由麂皮、網布面料拼接，厚底鞋型Y2K 風格必備！同樣於4月15日下午兩點開賣。

▲FRUITION即將於4月15日下午兩點販售NIKE BLAZER LOW '77 JUMBO、NIKE DUNK LOW冰灰色款式，以及New Balance 9060 復古燕麥海鹽藍配色。（圖／記者王則絲攝）