測過都說準！《後宮甄嬛傳》角色小測驗　看你是華妃還是眉姊姊

編輯／Molly 圖／翻攝微博@甄嬛傳官微

2011年一播出爆紅、引發追劇熱潮的《後宮甄嬛傳》，被眾多網友封為神劇，不僅劇中台詞成為網路金句，更捧紅許多演員，開播至今超過10年還是時不時被人拿出來重溫。最近就有一個《甄嬛傳》的心理測驗在小紅書上掀起熱議，能測出你的性格特質是劇中哪個角色，許多網友測過後大讚「好準！」快來測看你是甄嬛、「眉姊姊」還是「安小鳥」。

【測驗題目】



1.你喜歡一個人旅行嗎？

A.喜歡→2

B.不喜歡→3

2.你喜歡逛街shopping嗎？

A.喜歡→4

B.不喜歡→5

3.你喜歡看浪漫愛情劇嗎？

A.喜歡→6

B.不喜歡→7

4.你有早上運動的習慣嗎？

A.有→8

B.沒有→9

5.有句話說「女人最重要的是婚姻，男人最重要的事業」，你認同嗎？

A.認同→10

B.不認同→11

6.你有很多知心朋友？

A.是→12

B.不是→13

7.你喜歡經常和別人長時間在線上聊天？

A.喜歡→14

B.不喜歡→15

8.你喜歡追求時尚？經常購買時尚服裝？

A.喜歡→16

B.不喜歡→17

9.你會認為經濟是愛情的保障嗎？

A.是→18

B.不是→19

10.你經常在晚上12點以後才睡覺？

A.是→20

B.不是→21

11.你平常閒暇之餘喜歡喝點小酒？

A.是的→8

B.不是→10

12.你在家養了很多植物？

A.是的→9

B.不是→10

13.喜歡聽悲傷的情歌嗎？

A.喜歡→10

B.不喜歡→8

14.你認為內在美勝過外在美？

A.是的→9

B.不是→10

15.比起雜技，你更喜歡魔術？

A.是→10

B.不是→9

16.你支持婚前性行為嗎？

A.支持→17

B.不支持→A

17.喜歡和不同類型的異性交往嗎？

A.是→B

B.不是→18

18.經常在半夜時想一些傷心事？

A.是→C

B.不是→19

19.你覺得自己有雙重人格嗎？

A.是→D

B.不是→20

20.你敢主動向喜歡的人表白？

A.是→E

B.不是→21

21.你會定期去健身房嗎？

A.是→F

B.不是→G

【解析】



A.皇后



你就像皇后一樣，外表看起來安靜優雅，有一種自然而然散發的親和氣質，讓人感覺很舒服，隨著時間沉澱出獨特又吸引人的魅力。你們很有品味、懂生活，週遭人都很喜歡你們，對你讚不絕口。其實你們的內心世界很神祕莫測，你的個性比較保守傳統，有自己堅守的原則，有點固執，但你們總是把這一面隱藏得很好，不會輕易暴露自己的想法，而一旦有人踩到你們的地雷，你們也會不動聲色地反擊回去。

B.華妃



你們喜歡追求時尚，常給人耳目一新的感覺，加上熱情似火、朝氣十足的個性，是個魅力四射的人，你們的光芒在人群中都無法被掩蓋，非常引人注目。你們很美麗，也擅長保持美麗，很懂得如何讓生活過得豐富精彩，只是你們的脾氣很大，一點小事就容易爆炸，因此也很容易得罪人，如果能學會控制好脾氣，那絕對會讓迷人程度更提升。

C.沈眉莊



你們的個性很淡然，對什麼名利都沒有太大野心，總是一副事不關己的樣子，常給人如天上的仙女般很有距離感。雖然你們可能有很多才華，但總是看淡一切，不喜歡被糾纏其中而時常冷眼旁觀，也因此能清楚地看透很多紛擾，使得你們在感情上也總是冷靜理智，只要認為不妥、不適合，就隨時能抽身離開。

D.皇帝



你們是個工作狂，總是在努力奔波、奮鬥，好像永遠都不會停下，也停不下來。同時你們也是非常自律的人，幾乎不會放縱自己，也不會讓自己為不值得的事煩惱，也因此你們總是能在忙碌的生活中保持優雅姿態。

E.甄嬛



你們可說是天生的主角，不僅擁有不錯的外貌，知識、內涵也不錯，內外兼具，而且也夠理性，不會感情用事，擅長維護自己的權益利益。你們就像一朵鮮艷的紅玫瑰，美麗冷豔，又需要愛情的滋養，魅力十足的你們，舉手投足間就能吸引異性的目光。雖然你們表面上看似含蓄低調，不會直接調情挑逗，但其實你們很懂得如何耍些浪漫花招，總能讓對方感到驚喜萬分。

F.淳兒



你們生性純真善良又很開朗，總給人一種陽光女孩的氣質，可愛又大咧咧的性格是你們最吸引人的地方。雖然很單純但並不代表你們愚蠢，慢慢地會發現世事的險惡之處，但你們依舊能保持自我，不失本心，也因此你們善良真誠的笑容，總能融化冰冷的心。

G.安陵容



你們是天性就很敏感的人，總是很在意別人對自己的評價，週遭人隨意一句話、一個眼神就能讓你們難過失落好幾天，就算你們的條件並不差，也還是很容易因為一點小事就陷入自卑的情緒中。因此你們總是不斷努力想充實自己、提升自我，自己給自己很大的壓力，其實你們真的可以放鬆一點，放過自己，多點鬆弛感反而能讓你的生活變得更好。