出國旅遊要注意！營養師教你「5件事」，避免經濟艙症候群

▲飛行旅途中的健康需要靠自己守護。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

越來越多人開始出國旅遊，營養師高敏敏提醒，搭乘飛機同時，也要留意坐飛機時會發生的不適感，像是常發生的經濟艙症候群，輕則腳脹、腳腫、頭昏腦脹、咳嗽、胸痛，嚴重導致血管塞住，易有猝死風險，想改善不適，聽聽營養師教你怎麼吃。

營養師高敏敏解釋，經濟艙症候群又稱深度靜脈血栓，因長時間在狹窄空間缺乏活動，導致靜脈血液回流受阻、血液稠度增加，當血栓到肺部易導致呼吸困難、胸痛，嚴重甚至會虛脫、猝死，尤其是超過5小時的飛行，就容易發生危險，而又以老年人、有靜脈曲張病史、血栓病史、肥胖、孕婦為高危險群。

若想改善經濟艙症候群的朋友，營養師建議可以這樣吃：

#多喝水

人體血液中有70％是水分組成，而身體會不斷排出水分，像是流汗就是，所以建議多喝水促進身體血液循環，避免栓塞。

#吃魚油

適量攝取魚油，可以保持血液暢通，尤其其中的DPA幫助腦部及視力發育、EPA助抗發炎、預防血栓形成、保護心血管。

#維持充足睡眠

建議搭機前一天要睡飽，能夠幫助減緩搭乘飛機的不適感。

#按時用餐

建議依照當地時間用餐，維持餐餐均衡、不過飽，幫助降低不適感。

#下飛機後曬太陽

利用曬太陽來補充維生素D，進一步減緩焦慮症狀，維生素D也能活化體內免疫系統。

除了以上原則，酒精也必須限制飲用，女性每天約1個酒精當量，男性每天2個酒精當量，若以紅酒為例，女生需少於110c.c，男生則需少於220c.c，而咖啡因也會容易利尿，導致身體水分不足，同時也會使身體過於興奮，自然因缺氧而感到更加疲累，還有影響大腦中的腺苷受體以及刺激腎上腺分泌，也會導致焦慮、緊張。

營養師也提醒，吃盡量放慢速度，吃到八分飽就好，長時間同一姿勢不動也容易造成這種深部靜脈血栓，建議大家不要長時間坐著不動，雙腳常變換姿勢、勿翹腳。