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包・開箱／GUCCI BLONDIE新出「小方包」造型　整顆立方體已經太可愛

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記者王則絲／台北報導

GUCCI在去年復刻推出「BLONDIE」系列包款，在明星藝人之間獲得廣大迴響，今年春夏該系列延伸誕生一款「BLONDIE手提小方包」，將原先的復古優雅輪廓，化為俏皮新穎的新造型，《ET FASHION》今天就來帶讀者們開箱近賞這款白色BLONDIE小方包，整顆立方體的外型怎麼能這麼可愛？

▲Gucci Blondie。（圖／官網）

▲GUCCI BLONDIE系列推出全新手提小方包。（圖／翻攝自官網）

GUCCI「BLONDIE」首次出現於「Love Parade」時裝秀場上，為當時的創意總監Alessandro Michele，取材自1971年的典藏款式所做出的延伸，包身上巨大的Interlocking G標誌便是此系列最大特色。

今年春夏，GUCCI「BLONDIE」從扁平的包型直接躍升為超立體的「手提小方包」，「BLONDIE手提小方包」外觀小巧簡約，柔軟小羊皮面料卻能製造「立方體」的硬挺輪廓，包面上以對角縫線設計增添優雅細節，標誌性Interlocking G Logo則是以巨大的尺寸飾於包上，此外，拉鍊亦是由Interlocking G的金屬吊飾構成。

▲gucci Blondie。（圖／記者王則絲攝）

▲《ET FASHION》開箱GUCCI BLONDIE手提小方包。（圖／記者王則絲攝）

此款小方包看似簡單、實則細節滿滿，雙向的拉鍊可垂直拉到底部，讓包款更易敞開拿取物品，上方皮革提把質感精緻，是小方包俏皮感的來源，不只能手提，內附皮革長背帶，可隨時替換搭配方式，立方體的置物空間，更不用說有多實用了。

▲gucci Blondie。（圖／記者王則絲攝）

▲GUCCI BLONDIE小方包細節。（圖／記者王則絲攝）

GUCCI「BLONDIE手提小方包」除了有基礎的黑、白色款式，本季特別新增了酒紅色皮格的華麗選擇，另外復古的焦糖色更是經典不敗的選項。

▲Gucci Blondie。（圖／官網）

▲Gucci Blondie。（圖／官網）

▲GUCCI BLONDIE小方包更多顏色選擇。（圖／翻攝自官網）

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關鍵字：

包開箱, GUCCI, BLONDIE, 小方包, 方塊包

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