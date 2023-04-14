絕美發色超顯白！2023春夏「最新唇膏」新作集合

▲2023春夏唇膏以水光取勝。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

口罩解封，各大品牌紛紛推出唇膏新品，企圖搶攻消費者荷包，從自然派的潤色護唇膏，到絕美發色的唇膏新色通通都有，身為女生，總覺得自己就是少一支唇膏，一起來看看春夏新品有哪些！

▲Bobbi Brown 晶鑽極嫩潤色護唇膏。

Bobbi Brown潤色護唇膏全新升級，除了添加2倍頂級植萃精油、全新胜肽澎彈科技、天然奢潤屏障強化，讓唇部可達24小時全天候補水、豐盈與潤色的最佳狀態，一擦就顯嫩。主打無論單擦或是唇膏前打底都非常適合。

▲Estee Lauder 絕美奢潤精萃唇膏。

Estee Lauder全新打造絕美奢潤精萃唇膏，一口氣推出20色，分別有緞光和絲霧2種質地，其中百搭乾燥玫瑰、俏皮甜橘、浪漫微醺酒紅等是最受台灣消費者歡迎的色調，主打持妝效果高達10小時，上妝時間再久也不會斑駁或出現色差。

▲Giorgio Armani 奢華絲緞訂製唇膏 奶霜玫瑰色系列。

Giorgio Armani 以裸粉色為基礎推出全新奶霜玫瑰系列共3色，幫助捕捉女人真正自然的美，帶著一抹剛剛好的溫柔、恰好的性感與適度的自信。其中#107豆沙裸粉色，以低飽和玫瑰粉棕色營造出微光氣色，讓你輕鬆駕馭最流行的白開水妝容。

▲Dior 癮誘唇膏搭配勃根地緹花外殼。

Dior癮誘唇膏在2023年打造全新10款色選，包含經典裸粉、優雅玫瑰色與復古磚紅色，富含花植成分能使雙唇長效保濕，一抹綻放水潤釉光唇。並同步推出4款以時尚配件為靈感的高訂質感外殼 ，包括緋紅藤格紋、粉色蒙田、前衛時尚白，其中，限量的勃根地緹花外殼也搶先亮相，讓唇膏成為奢華時尚配件。

▲CLIO 戚風奶霜柔霧唇釉。

CLIO推出戚風奶霜柔霧唇釉，如同奶油般蓬鬆的霜狀質地中注入潤澤保濕成分，上唇保濕不易乾澀、不易顯唇紋，輕輕一抹吻唇，化作輕盈薄透的絲絨柔霧唇妝，單擦柔和顯色，也可用做腮紅，提升妝容整體性。



