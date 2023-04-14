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楊紫瓊、林青霞臉貼臉燦笑美翻　劉嘉玲性感晚禮服迎戰

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▲▼楊紫瓊，林青霞 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲楊紫瓊（右）與林青霞於卡地亞晚宴中臉貼臉，笑得燦爛。（圖／翻攝michelleyeoh_official IG）

記者陳雅韻／台北報導

一場卡地亞（Cartier）與香港故宮文化博物館攜手策畫的「百樣玲瓏—卡地亞與女性」特展，讓「東方不敗」林青霞、奧斯卡影后楊紫瓊、劉嘉玲與賭王之女、企業家何超瓊相聚看展，被網友稱為「世紀同框」，4位傑出女性昨又一同換上禮服出席品牌晚宴，雖是熟女階段但各個保養得宜，流露好氣質，特別是楊紫瓊與林青霞臉貼臉的親暱模樣，讓影迷大喊：「最美的女性！電影的回憶都湧現了。」

▲▼劉嘉玲 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲劉嘉玲穿U型領黑色晚裝展現窈窕身材。（圖／翻攝carinalau1208 IG）

為了參加珠寶晚宴，4位要角都換上晚禮服搭配卡地亞頂級珠寶，68歲的林青霞亮片禮服外罩花卉風衣，60歲的楊紫瓊與她臉貼臉，兩位看不出實際年齡的一代美人都笑得燦爛，楊紫瓊開心寫下「在香港和老朋友、新朋友團聚多美好」，同場的女星劉嘉玲則穿U型領、流蘇袖的黑色晚禮服展現深邃事業線，搭配祖母綠鑽石項鍊盡顯女王風範。

▲▼ 何超蓮 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲即將舉辦婚禮的賭王千金何超蓮，戴上卡地亞紅寶石鑽石項鍊出席晚宴。（圖／翻攝laurinda_ho IG）

近日傳出本月18日將在峇里島與大陸男星竇驍完婚的賭王千金何超蓮，也與同父異母的企業家姊姊何超瓊出席晚宴，身為卡地亞常客，何超蓮戴上頂級紅寶石鑽石項鍊對著鏡頭嘟嘴賣萌，藏不住準新娘的好心情。

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關鍵字：

林青霞, 楊紫瓊, 劉嘉玲, 何超瓊, 何超蓮, Cartier, 卡地亞

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