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ITZY主唱Lia黑錶出自名家之手　G-SHOCK聯名山本耀司萬元有找

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▲▼ITZY 。（圖／翻攝IG）

▲Lia托腮自拍露出酷黑的G-SHOCK腕錶。（圖／翻攝itzy.all.in.us IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女團ITZY 2019年出道，為JYP旗下TWICE的師妹團，成員們包括留真、有娜、禮志、彩領和Lia，G-SHOCK相中他們的高人氣，封她們為品牌大使，主唱Lia近日分享自拍照，即露一手搶眼的G-SHOCK腕錶，且是與日本時尚設計師山本耀司（Yohji Yamamoto）合作的特別版，不到萬元便可入手名家設計。

▲▼ITZY 。（圖／翻攝IG）

▲G-SHOCK與Y's攜手合作打造聯名錶款GM-S5600YS-1，9,500元。（圖／翻攝itzy.all.in.us IG）

Lia一身休閒的黑色T恤，拿著手機自拍，一下子托腮嘟嘴若有所思的模樣，一會兒又對著鏡頭眨眼燦笑，她手腕上的G-SHOCK與山本耀司Y’s聯名錶GM-S5600YS-1也跟著搶鏡，以經典八角外觀的中型尺寸GM-S5600系列為基礎，整只錶以黑色IP處理，搭配霧面樹脂錶帶，隨錶附贈能保護錶面的布質錶帶，想秀錶時就將上層錶帶往後拉到錶扣處以魔鬼氈固定，變換另一種風格。

▲▼ITZY 。（圖／翻攝IG）

▲ITZY團員們替CHARLES & KEITH拍攝春夏形象照。（圖／品牌提供）

ITZY不僅是G-SHOCK品牌大使，也是新加坡輕奢時尚品牌CHARLES & KEITH（暱稱「小CK」）的全球形象大使，5位團員是春季形象大片主角，全員換上高彩度或迷你裙裝，拎著主打的扭結流浪包，青春洋溢的模樣演繹本季關鍵字「多巴胺穿搭」。

►春夏5000元有找時尚錶出列　BABY-G甜美系、Swatch小花錶贏芳心

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關鍵字：

ITZY, CASIO, G-SHOCK, CHARLES & KEITH, Lia

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