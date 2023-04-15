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落髮年紀下修！「30歲最有感」髮際線後移，5成民眾自覺髮量不足

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▲▼落髮年紀下修！30歲最有感髮際線後移 。（圖／品牌提供）

▲不少人都有落髮困擾，擁有豐盈秀髮變成讓人羨慕的事。

記者曾怡嘉、張毓容／綜合報導　圖／品牌提供

「禿頭」早已不是中老年人才需要煩惱的問題，受到現代人生活作息、飲食習慣改變，加上壓力、環境污染等因素影響，越來越多人有落髮問題，並呈現年輕化趨勢。根據統計，台灣64歲前有落髮危機的高達600萬人，且掉髮好發年齡更下移到30歲，成為新一代「文明病」。

▲▼落髮年紀下修！30歲最有感髮際線後移 。（圖／品牌提供）

古語說「三十而立」，指30歲是人生的重要階段，開始有所成就，但這句話也變成現代人落髮危機的「最佳寫照」。根據資生堂專業髮品2018年的調查顯示，台灣15～64歲人群中，約有600萬人有落髮困擾，調查中也顯示有6成台灣男性在25歲前就出現脫髮現象，30歲前的脫髮比例更高達84%，在在顯示落髮患者族群逐漸壯大，且年齡層日趨年輕化。

▲▼落髮年紀下修！30歲最有感髮際線後移 。（圖／品牌提供）

頂級沙龍美髮品牌「肯夢AVEDA」資深講師Dan受訪時也表示，在品牌沙龍及門市與消費者面對面服務互動時發現，至少有5成以上的顧客有掉髮相關問題，「基本上有一半以上的來客，都會說自己的頭髮越來越細、越來越少」，而且不分男女，掉髮的起始年齡也越來越年輕。

像是以前掉髮困擾大多是「爸輩、媽輩」顧客，但現在有越來越多小資族、輕熟女詢問關於落髮的頭皮養護，「以前（客人）掉髮的好發時間大概是30～50歲之間，30歲開始有感覺（髮際線後移），但現在很多人是30歲已經禿了，大概20幾歲時就已經慢慢往後移」，而來尋找頭皮養護相關產品或諮詢頭皮護理SPA療程。

▲▼落髮年紀下修！30歲最有感髮際線後移 。（圖／品牌提供）

新光醫院皮膚科醫學美容中心主任唐豪悅也指出，因落髮困擾前來求診的患者有年輕化現象，以前是大多是落在40多歲以後，而近來求診的病患多半是20～30歲左右，她觀察主要是因為大家對於頭髮養護和愛美的意識抬高，進而積極尋求專業的協助。

針對落髮問題該如何判斷，她表示若一天掉髮有200根以上，可視為不正常落髮，一般來說會先檢測患者的頭皮、毛囊狀況，試著輕拉頭髮、檢視一下髮絲是否容易鬆動脫落，再進一步詢問患者的營養狀況、落髮家族史，甚至是否睡眠有睡眠的問題。

▲▼落髮年紀下修！30歲最有感髮際線後移 。（圖／品牌提供）

她建議，若抽血後撇除掉甲狀腺異常和缺鐵性貧血、雄性素過高等問題，可以從補充營養下手，像是成人善存、鐵加上B群，搭配洗髮後抹上養髮液，其實多少對養髮都有幫助。患者可以在3個月左右感覺到改變，從落髮掉得比較少，開始發現頭髮長得比較快，再來開始覺得髮絲變得比較粗，都是落髮好轉的徵兆。

而除了補充營養外，醫師也建議別因為擔心落髮就改變洗髮的次數，頭髮會掉就是會掉，依照正常頻率清洗。需要注意的是，洗髮不要太用力、別用指甲摳，先減少對頭皮的刺激，經常綁頭髮的人也要注意別綁得太緊，這樣容易壓迫頭皮，也是落髮的原因之一。

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關鍵字：

數字新聞, 落髮, 掉髮, 脫髮, 頭皮, 頭髮, 問題, 禿頭, 年齡, 稀疏, 髮際線

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