天天用預防落髮！「口碑養髮精華」盤點，別讓頭髮破壞你的美

▲現代人已把頭髮養護當作保養的一環。（圖／翻攝自IG/christopherobinparis）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人生活壓力大且作息不正常，更有不少人因為不健康節食，導致落髮年齡再下修，根據頭皮養護品牌AROMASE艾瑪絲2021年底對台灣消費者進行的研究調查發現，20～40歲的青壯族群有不少頭皮困擾，更有將近6成人有掉髮問題。

顛覆大家對於掉髮發生於中老年的現象，落髮年紀越來越提前，加上現代人愛美意識提升，養護頭皮已成為保養的一環，盤點頭皮專用保養，讓你一次看仔細。

▲艾瑪絲 草本強健養髮精華液，115ml，820元。

含小分子甘草次酸複合物，幫助維持頭皮清爽、調理頭皮油脂分泌、揮別油膩厚重感、提升頭皮防護力及強健髮根，於洗髮吹乾後噴灑按摩，可以天天使用。

▲資生堂專業美髮 SUBLIMIC活耀未來無限肌能精粹，120ml，2,400元。

獨家「髮肌源活耀科技」喚活髮肌源能量，啟動養髮關鍵，打造強韌健康的育髮環境，全頭髮均勻噴灑15下，並以指腹按摩，加強精華液吸收。

▲Hair Rituel 賦活重升髮精華，60ml，5,800元。

蘊含多重頂級髮根強健再生複方，提供髮根必需的營養素，像是含有鋅、銅、鎂、維生素B6、維生素B5、維生素E衍生物，有效滋養強韌髮根，維持髮肌的健康平衡。