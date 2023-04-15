55歲伊能靜遭酸「手藏不住年紀」，她親回：不對別人指點是內在修養

▲55歲伊能靜外表十分凍齡。（圖／翻攝自小紅書/伊能靜，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

55歲的伊能靜努力維持狀態，外表根本看不出實際年齡，日前她在《小紅書》分享，很多網友都會留言給她，直指她雖然凍齡，但雙手和眼周仍藏不住年紀，她則大方回應：「我從來不藏年紀，我喜歡我的55歲，喜歡現在的自己，更愛未來的自己。」

關於網友的疑慮，伊能靜則是這麼說：「『藏』這個字是個奇怪的心理學，只有你覺得不好的、不對的才想要藏，女生年紀大為什麼要藏呢？長大是更有能力單純，因為小時候為了追求經濟有太多的身不由己，也會擔心被孤立、無法自處，長大了後的自己，經濟獨立、思想也獨立，可以把更多能量放在愛我和我愛的人身上。」

她認為熟齡最棒的是，開始懂得不對別人指指點點，也不會輕易議論他人，管好自己就是最基本的自我修養，她說：「女人在不同階段有不同的美，可以坦然面對自己不同的樣貌，自己已經55歲了，也靠著飲食、運動、一些外力努力維持容貌，也很期待自己未來的樣子，沒有女生不愛美，但我不想隱藏年紀，我喜歡我的55歲，喜歡現在的自己，更愛未來的自己。」

網友也向她丟出問題，直言既然你不想藏著年紀，拍照為什麼要美肌呢？她則回應：「我20歲也會這樣照顧自己，愛美、追求美是不分年齡的，但還是那麼多人喜歡混在一起，始終是對年齡的偏見，認為年紀大了就該如何如何，問題是你的標準為什麼要轉嫁他人呢？自己想醜、想皺，自己做就好，不對別人指指點點真的是內在修養。」