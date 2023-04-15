喜歡就包色！　虹彩盒秀8只亮色Zenith錶

▲Zenith發表限量8組的DEFY 21 Ultra Colour限量收藏組，壓克力收藏錶盒呈現虹彩效果。（圖／Zenith提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

初見Zenith全球限量8組的DEFY 21 Ultra Colour限量收藏組，肯定忍不住在心底「哇」一聲，壓克力收藏錶盒呈現虹彩效果讓人目眩神迷，打開來呈現黑色、藍色、紫色、橘色、粉紅色、綠色、藍綠色及卡其色8種顏色的DEFY 21腕錶，一周7天都可換戴不同色錶款。

▲Zenith DEFY 21 Ultra Colour限量收藏組中，包括橘色、綠色、藍綠色、紫色等錶款。

Zenith這套DEFY 21 Ultra Colour限量收藏組的腕錶，全以輕盈的啞光鈦金屬製作，鏤空錶盤顯露與「Cordura」效果橡膠錶帶相同色調的亮彩El Primero 21型1/100秒計時機芯錶橋與擺陀，整體顯得年輕有活力，而錶背採透明設計，同樣能一窺品牌引以為傲的高振頻機芯奧秘，8只腕錶按順序具有1至8的編號，而非同一編號。



▲歐米茄Aqua Terra Shades 34毫米錶款分別有海藍色、潟湖綠色、砂岩色、貝殼粉紅色與薰衣草色可供選擇。（圖／歐米茄提供，以下同）

歐米茄的Aqua Terra Shades腕錶也以繽紛色彩吸引目光，共有38毫米與34毫米兩種尺寸的拋光不鏽鋼錶款，均搭載同軸擒縱大師天文台認證機芯，38毫米錶款備有大西洋藍色、海灣綠色、砂岩色、番紅花色與赤陶色面盤款式，34毫米錶則有海藍色、潟湖綠色、砂岩色、貝殼粉紅色與薰衣草色可供選擇，大陸女星周冬雨日前出席品牌於倫敦舉辦的活動，即選戴熱賣的薰衣草紫色腕錶，此外，另有兩款散發奢華氣息的18K金腕錶，豐富設計滿足不同風格的錶迷。

▲大陸女星周冬雨日前出席歐米茄倫敦活動，佩戴薰衣紫色面盤的Aqua Terra Shades腕錶。