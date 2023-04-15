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超準！你平時拿手機的姿勢是哪一種？秒測你的「隱藏性格」

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編輯／Lily

你的生活小習慣，這些再自然不過的小舉動，都能無意間顯露你的性格，《小紅書》近來很夯的心理測驗，據說從你拿手機的姿勢，就能看出你的潛在個性，測過的都說準！


#你拿手機的姿勢是哪一種呢？

▲▼心理測驗。（圖／翻攝自小紅書）

▲（圖／翻攝自小紅書）

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選擇A的你

你的直覺性很強，鬼點子很多，對於工作充滿理想抱負，你外表看起來什麼都不在意，但在為人處事上很懂得拿捏分寸，備受大家信賴。戀愛方面比較死腦筋，只要一愛上就願意為另一半犧牲奉獻，把對方放在第一。

選擇B的你

你的內心較為敏感，因為想很多所以很難下決定，內心的你很渴望被真誠對待，希望能和朋友同儕都維持不錯的關係，談起戀愛，配合度很高，總是習慣對另一半好，你不是沒有脾氣，但你卻為了對方來放低自己的感受。

選擇C的你

你喜歡表現，希望成為大家目光的焦點，外表看似外放，內心其實又很怕受傷害，需要旁人在一邊鼓勵，才能幫你加足信心。愛情方面你不喜歡在別人面前表露自己真實感受，明明在意卻喜歡裝作不在乎，因為你太在意對方，擔心表現出真實感受，對方會覺得你很討厭。

選擇D的你

反應快且創造力強，你很樂於幫助他人，但有時候口直心快，容易因為這樣而得罪別人而不自知，你追求細水長流的戀愛，對你來說愛得再深，都不如相處舒服來得重要，最大的弱點就是心軟，有時候超過自己承受範圍還想隱忍，痛苦的只會是自己。

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關鍵字：

手機, 拿手機, 心理測驗, 隱藏性格

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