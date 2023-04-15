一半以上的人都做過！5個「洗髮NG壞習慣」，讓你清潔不成恐落髮

▲洗髮有技巧，小心傷害頭皮而不自知。（圖／好剪才提供）

記者曾怡嘉／台北報導

氣溫逐漸升高，季節轉換過程中容易出現頭皮油水失調，甚至併發頭皮乾癢、頭皮屑等問題，這時候更要做好洗髮清潔這件事，盤點5個洗髮NG壞習慣，你也中了嗎？

#使用錯誤洗髮產品

挑錯錯誤洗髮產品，容易產生毛囊堵塞造成落髮、甚至讓頭皮油水失衡出現敏感情況，想要給毛囊健康生長的環境，強健髮根、維持髮量豐盈，就要從最基本的頭皮清潔做起，建議依據頭皮性質挑選洗髮精，而不是依照髮質挑選。

▲洗髮精應倒在手上，搓成泡沫再使用。（圖／翻攝自IG/christopherobinparis，以下同）

#洗髮精直接塗抹頭皮

洗髮精放在頭皮上之前，必須先在雙手上搓開起泡，以泡泡的形式才容易均勻塗抹在髮絲上，而塗抹起泡的位置以「後腦勺」為第一個位置，因為後腦勺是整顆頭最不會接觸到紫外線、空氣微粒子的較不敏感地帶。

#用指甲用力搓洗

很多人享受用指甲搓抓頭皮的快感，但以指甲搓洗頭皮其實是髮型師的大忌！頭皮可說是全身上下最敏感的地帶之一，只要稍微抓大力一點就會讓頭皮受傷，因此正確的做法是使用指腹按壓、搓洗頭皮，減少頭皮的受壓力道。

▲高溫的水容易傷害頭皮。

#沖水用溫度過高的水

清洗頭髮的水溫要注意，一年四季，洗髮水溫建議維持在30~38度最好，因為過燙的水溫會讓頭皮的水分流失過多，進一步導致油水失衡，形成敏感頭皮，若頭皮已敏感不適，更是要留意沖水水溫。

#洗淨後未先將頭皮吹乾

不少人洗完頭髮喜歡隨意包著毛巾讓髮絲陰乾，這個方式不僅會容易造成頭皮敏感，更容易引起落髮危機。首先處於潮濕狀態的頭皮，毛細孔是張開的，若沒有第一時間吹乾、而是透過毛巾陰乾的狀態下，濕氣容易進入毛孔、造成頭皮血液循環不良；同時潮濕的頭皮也會引起細菌滋生，更容易形成落髮；最後，若髮絲過久未吹乾，毛鱗片是張開的情況下，會使髮絲變得更加脆弱。