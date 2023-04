孫芸芸同框68歲媽媽像姊妹！逆齡神基因釣出蕭亞軒喊：嫉妒

記者林明瑋 / 台北報導

堪稱名媛第一把交椅的孫芸芸,臉蛋、身材保養得宜,44歲的她和23歲的女兒廖思惟(Trinity)每每同框,都讓人驚嘆像姊妹,沒想到孫芸芸再秀神基因,曬出與媽媽何念慈的合照,竟然又像一對姊妹花,還釣出蕭亞軒留言大讚:「好美的一刻!有其母必有其女,內在外在都美,嫉妒。」

▲孫芸芸時隔許久,再度po出與媽媽何念慈的合照。(圖/翻攝aimeeyunyunsun IG,以下同)

▲孫芸芸(右)與媽媽、女兒三代同框。

▲孫芸芸與女兒廖思惟像姊妹。

孫芸芸與家人感情極好,而且不只美貌基因強大,全家還都像吃了防腐劑,凍齡甚至逆齡,幾次po出與媽媽的合照,都引來「媽媽好美」、「像姊妹」的留言。68歲的何念慈確實看不出年紀,與孫道存結婚後,生下孫瑩瑩、孫芸芸、孫智宏3姊弟,2007年離婚、2010年與富商田力行再婚。

過去孫芸芸和姊姊孫瑩瑩在時尚圈走跳,還曾一起受邀赴義大利看FENDI秀,近年則有女兒廖思惟浮出檯面,兩人都是身材勻稱、一頭長髮,果然一個模子刻出來,多次以相似的「母女裝」示人,孫芸芸的兒子Zender直到去年(2022年)5月才有正臉照曝光,雖然戴著墨鏡,但仍看得出是帥哥一枚,且身材壯碩、笑容陽光。

▲孫芸芸(右)與姊姊孫瑩瑩感情好,曾一起赴義大利看FENDI高級訂製服秀。





▲孫芸芸與弟弟孫智宏。

三代都能如此帥美不容易,孫芸芸這次穿Oversize西裝外套,對著鏡子和媽媽自拍,蕭亞軒留言:「Such a beautiful moment!! Like a mama like a daughter,both beautiful inside and out. Envy.」應該也是很多人看到照片的想法吧?

▲去年5月,孫芸芸曝光了與女兒廖思惟、兒子Zender的合照,也是Zender第一次正面示人。