孫芸芸同框68歲媽媽像姊妹！逆齡神基因釣出蕭亞軒喊：嫉妒

記者林明瑋 / 台北報導

堪稱名媛第一把交椅的孫芸芸，臉蛋、身材保養得宜，44歲的她和23歲的女兒廖思惟（Trinity）每每同框，都讓人驚嘆像姊妹，沒想到孫芸芸再秀神基因，曬出與媽媽何念慈的合照，竟然又像一對姊妹花，還釣出蕭亞軒留言大讚：「好美的一刻！有其母必有其女，內在外在都美，嫉妒。」

▲孫芸芸時隔許久，再度po出與媽媽何念慈的合照。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG，以下同）

▲孫芸芸（右）與媽媽、女兒三代同框。

▲孫芸芸與女兒廖思惟像姊妹。

孫芸芸與家人感情極好，而且不只美貌基因強大，全家還都像吃了防腐劑，凍齡甚至逆齡，幾次po出與媽媽的合照，都引來「媽媽好美」、「像姊妹」的留言。68歲的何念慈確實看不出年紀，與孫道存結婚後，生下孫瑩瑩、孫芸芸、孫智宏3姊弟，2007年離婚、2010年與富商田力行再婚。

過去孫芸芸和姊姊孫瑩瑩在時尚圈走跳，還曾一起受邀赴義大利看FENDI秀，近年則有女兒廖思惟浮出檯面，兩人都是身材勻稱、一頭長髮，果然一個模子刻出來，多次以相似的「母女裝」示人，孫芸芸的兒子Zender直到去年（2022年）5月才有正臉照曝光，雖然戴著墨鏡，但仍看得出是帥哥一枚，且身材壯碩、笑容陽光。

▲孫芸芸（右）與姊姊孫瑩瑩感情好，曾一起赴義大利看FENDI高級訂製服秀。





▲孫芸芸與弟弟孫智宏。

三代都能如此帥美不容易，孫芸芸這次穿Oversize西裝外套，對著鏡子和媽媽自拍，蕭亞軒留言：「Such a beautiful moment!! Like a mama like a daughter，both beautiful inside and out. Envy.」應該也是很多人看到照片的想法吧？

▲去年5月，孫芸芸曝光了與女兒廖思惟、兒子Zender的合照，也是Zender第一次正面示人。