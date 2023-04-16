LV、CELINE運動鞋穿了就長高！網紅始祖示範大辣版　秀出翹臀＋細腿

▲Chiara Ferragni穿著新款LV Archlight運動鞋，相當性感。（圖／翻攝chiaraferragni IG）

記者林明瑋 / 台北報導

感謝球鞋的流行，讓雙腳輕鬆解放，除非是正裝的場合，否則靠球鞋就能解決大半的造型與搭配。各大精品不斷推出各式運動鞋，LOUIS VUITTON的LV Archlight為慶祝5歲生日推出2.0版，CELINE網球膠囊系列中，簡單顏色和線條的鞋款相當實穿，且兩個品牌的運動鞋都有厚底，既時髦又能長高。

▲LV Archlight 2.0運動鞋（左），線條較原版（右）更硬挺。（圖／品牌提供、翻攝LV官網）





▲LV Archlight 2.0運動鞋以拉菲草打造鞋身，62,000元。（圖／品牌提供，以下同）





▲克蘿伊摩蕾茲（Chloe Moretz）為LV Archlight 2.0拍攝形象照。

2018年LV Archlight誕生，以巨大鞋舌、誇張的波浪狀厚底掀起一股熱潮，同時顛覆了對運動鞋的想像，這款鞋推出滿5周年，因而有了LV Archlight 2.0紀念款，標誌性的鞋底採用全新實驗性橡膠打造，鞋身加入拉菲草、凸花蕾絲等裝飾，更有趣的是竟有莫卡辛鞋、高筒靴、沙漠靴等款式，讓LV Archlight家族實力更堅強。

網紅始祖Chiara Ferragni穿著黑絲襪加白短襪，搭配新款LV Archlight運動鞋，性感造型幾乎露臀，更讓美腿一覽無遺，鞋子卻沒因此失焦，反而更吸睛，不虧宇宙級時尚KOL，身材與穿搭功力都非凡。

▲Chiara Ferragni露出翹臀，但球鞋仍是一大焦點。（圖／翻攝chiaraferragni IG）





▲LV Archlight 2.0蕾絲運動鞋、褐色系運動鞋，各57,500元。





▲LV Archlight 2.0厚底運動鞋39,000元（左）、男士運動鞋46,900元（右）。





▲LV Archlight 2.0厚底短靴57,500元（左）、厚底便鞋49,100元（右）。

CELINE 2023夏季網球膠囊系列清新復古，一舉囊括服裝、包包、鞋款、配件等等，品項豐富完整，令人想為了用上它們，開始學網球。白、紅、海軍藍、草地的綠色，構成了CELINE的網球世界，經典的Triomphe帆布也因為換了色調展現新鮮效果，讓包款充滿夏日風情，Triomphe帆布單肩包結合水桶包型與球拍套，既有造型又有容量，一背上就搶鏡。

▲CELINE小牛皮厚底運動鞋29,500元（左）、32,500元（右）。





▲CELINE網球鞋22,500元（左）、23,500元（右）。



▲CELINE網球袋結合水桶包型與球拍套，105,000元。





▲CELINE網球套組，各130,000元。

削肩背心、短裙、夾克等，都是網球必備裝束，系列中還有毛巾遮陽帽、護腕，運動時更舒適自在；鞋履部分當然少不了網球鞋，厚底鞋更是造型好幫手，拉長腿部比例、不費力的長高幾公分，好好享受夏日的陽光與微風。

▲CELIEN棉質毛巾布遮陽帽，17,500元。





▲CELINE護腕4,300元、Triomphe徽誌絲質髮圈9,700元。





▲CELINE綠色相機包顯得清新優雅，54,000元。



▲CELINE網球膠囊系列腋下包，56,000元。





▲CELINE粒面小牛皮包89,000元（左）、紅藍色圖案手袋很有特色49,500元。