泰網紅高度還原《鬼滅》上弦之壹　手拿兩片鏡子萬人笑瘋：太天才

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近日《鬼滅之刃》刀匠村篇開播，隨即就登上熱播排行榜，本篇精彩看點，除了年紀最小的「霞柱」時透無一郎、「戀柱」甘露寺蜜璃登場外，還有就是上弦鬼首度全員亮相。向來以低成本COS的泰國網紅也抓緊時事，高度還原上弦之壹黑死牟，吸引近8萬人按讚。

泰國網紅Lowcostcosplay低成本COS眾多角色非常有名，這次《鬼滅之刃》刀匠村篇讓上弦鬼全員亮相，討論度最高的莫過於實力最強的上弦之壹黑死牟，他僅以兩片鏡子放在眼睛上下方，利用鏡子反射就模仿出令人震懾的六隻眼，讓人不得不佩服其創意，網友笑瘋留言：「這男人創意無限」、「神作」、「超級天才」。

▲泰國網紅Cosplay上弦之壹黑死牟。（圖／翻攝自FB@Lowcostcosplay，下同）

另外，Lowcostcosplay日前也COS過鬼化版的禰豆子、我妻善逸、嘴皮伊之助等。

不只《鬼滅之刃》，好評的《超級瑪利歐兄弟電影版》、《捍衛任務4》都成為他的COS題材，連BLACKPINK Jennie、Lisa也難逃變成有凸肚的搞笑版。

《超級瑪利歐兄弟電影版》

《捍衛任務4》

BLACKPINK Jennie

BLACKPINK Lisa

去年，阿根廷奪下2022卡達世界盃冠軍，梅西經典的親吻大力神盃照，也成為他的模仿之一，他以藍色膠帶貼成阿根廷球衣、再以金色噴漆噴滿右腳小腿，一個動作就完美還原IG史上最多人按讚的史詩級奪冠照，吸引48萬人按讚、近5萬次分享，是他作品中討論度最高的。