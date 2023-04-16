小S二女兒Lily神似《黑暗》林智妍　差17歲「撞螞蟻腰」飄仙氣

▲Lily（左）被認為與林智妍相像。（圖／翻攝lilyhsuuuu IG、limjjy2 IG）

記者林明瑋 / 台北報導

小S二女兒許韶恩（Lily）被網友發現撞臉韓星林智妍，兩人雖相差17歲，但髮型、身形都神似，連造型也多次雷同，尤其短上衣露出螞蟻腰，乍看果真有7、8成像，而且同樣仙氣飄飄。Lily青春正盛，去年接下運動時裝品牌YUYU Active代言，近日又接連曬出CELINE包、FENDI穿搭，時尚圈新寵準備發光。

▲Lily背CELINE Triomphe包，露出美背與纖腰。（圖／翻攝lilyhsuuuu IG）





▲Lily去年5月參加全中運的擊劍項目比賽。（圖／翻攝silverwingfencing IG）



▲小S曾和二女兒Lily一起出席DIOR唇膏活動。（圖／翻攝lilyhsuuuu IG）

15歲的Lily身高至少165公分，去年（2022年）代表學校參加全中運擊劍項目，又仙又帥的模樣引起廣大迴響，後來和媽媽小S一起出席DIOR唇膏活動、拍攝時尚雜誌，逐漸活躍，最近她背著淺紫色的CELINE Triomphe包，側身露背加碼纖腰，引來5.2萬讚，她曾在受訪時透露喜歡短裙，因為能顯腿長，其實穿牛仔褲照樣展現優點。

▲Lily穿著粉色開襟毛衣搭配牛仔褲。（圖／翻攝lilyhsuuuu IG）





▲林智妍多次穿粉紅短上衣與牛仔褲。（圖／翻攝limjjy2 IG）

有網友認為她和《黑暗榮耀》中的飾演惡女朴涎鎮的韓國女星林智妍相像，尤其嘴巴。Lily曾穿短版粉紅開襟毛衣搭配牛仔褲，最近林智妍的賞櫻穿搭也異曲同工，以較薄的粉色開襟針織衫與牛仔褲露出腰際，一抹甜笑完全看不出32歲的年紀，也難怪被認為與Lily很像。

Lily除了背著CELINE Triomphe包，也穿全套FENDI、手拿Peekaboo包，展現與她一般穿搭不同、較成熟的一面，同樣有不少人留言「好像涎鎮啊」！

▲穿全套FENDI服裝搭配Peekaboo包，讓15歲的Lily顯得成熟。（圖／翻攝lilyhsuuuu IG）