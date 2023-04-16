LOEWE Puzzle包靠再近還是看不清楚！用「像素」把一切變平面超Q

▲LOEWE像素圖實驗系列，讓服裝、配件看起來都有2D效果。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 台北報導

LOEWE在2023春夏女裝秀上，出現了過目就會被吸引的「像素衣」，看似2D的外觀，彷彿從8位元遊戲中走出來，也像解析度不足時出現的畫面，更驚喜的是除了秀上的兩件上衣，LOEWE順勢推出「像素圖實驗系列」，連經典Puzzle包都像素化，顛覆想像超級可愛。

▲像素圖效果的LOEWE Puzzle包，相當有趣，115,000元。

大膽、有趣的想法，每每出現在LOEWE的作品裡，2023春夏秀的巨大火鶴令人印象深刻，其實系列中還有更多強烈想法，可以深入一探究竟，像素圖就是其一，透過解構重組，讓意念變清晰，著重在服裝線條、顏色及形態，超立體的錯位剪裁、從8位元遊戲而來的效果，同時挑戰了該是3D立體的服裝與配件，要如何變成「平面」。

▲泰勒羅素穿LOEWE科技針織像素圖帽T，83,000元。





▲LOEWE Anagram像素圖像T恤20,000元（左）、短袖上衣61,000元。





▲LOEWE像素圖牛仔外套53,000元、牛仔短裙30,000元。





▲LOEWE像素圖牛仔褲39,000元（左）、絲緞像素圖長褲83,000元。





▲LOEWE推出限定紙袋。

女星泰勒羅素（Taylor Russell）穿著像素帽拍攝形象照，看著看著，有種畫面還在跑、想等衣服變清楚的錯覺。有上衣當然也有下身裝束，像素圖實驗系列有長褲、牛仔裙，經典Puzzle包也用像素感的線條描繪，背帶、提把上都有細節，製造出靠近也看不清楚的「模糊感」，不僅如此，包裝紙袋也有限定版與系列相符，LOEWE還把IG頭像的Logo變成像素版，相當幽默。

▲LOEWE花瓣高跟涼鞋、厚底涼鞋，皆為53,000元。





▲MANOLO BLAHNIK繫帶高跟鞋，44,800元。

火鶴等花朵在LOEWE 2023春夏系列中佔了不少版面，高跟鞋、厚底涼鞋都極具張力，花朵是永遠不敗的主題，每個品牌會以不同方式演繹，各自表述出樣貌，相較於LOEWE的奔放，英國品牌MANOLO BLAHNIK以內斂優雅手法呈現，2023春夏以自然世界、植物學為靈感，用百合為主題，讓絲質水晶穆勒鞋既細膩又充滿夏日風情，還有青草綠色的繫帶高跟鞋，葉子與紅色櫻桃元素，穿上保證吸睛。

▲MANOLO BLAHNIK百合花圖案水晶裝飾穆勒高跟鞋，58,800元。

▲MANOLO BLAHNIK的2023春夏系列，以植物為靈感，推出各式優雅鞋款。