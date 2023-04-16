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星巴克買一送一明天登場！喝特大杯冰咖啡超爽　Cama免費升級大杯也過癮

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記者林明瑋 / 台北報導　圖 / 翻攝各品牌官網、IG

又要面對周一，無法改變現實，只好用小確幸給自己一些鼓勵。星巴克在明天（4月17日）推出買一送一活動，從上午11點到晚上8點都能享受優惠，4月的每個周一，伯朗咖啡館也有卡友購買飲品買一送一的好康，Cama Café則從明日起，下午買中杯手沖或精選咖啡可以免費升級大杯，周一就決定爽喝咖啡，趕走憂鬱。

星巴克
星巴克在4月17日限定推出「GOOD FOR SUMMER共享周一美好的咖啡時光」活動，當天早上11點至晚上8點，到門市購買兩杯特大杯且風味、冰熱一致的飲料，就能買一送一，每人每次最多買二送二，但有些飲料不參與活動，例如星冰樂系列、雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵等等，也不適用於車道服務、外送外賣及部分門市，所以前往購買之前，還是上星巴克官網確認一下，以免掃興。

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克uk IG、伯朗、Cama cafe IG）

Cama Café
Cama Café是許多人的愛店，從4月17日至5月1日，每天下午2點之後，只要點中杯的手沖、精選咖啡，就能免費升級為大杯，但優惠活動不適用於豆留文青、逗留森林，也不能與其他優惠合併使用。

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克uk IG、伯朗、Cama cafe IG）

伯朗咖啡館
4月的每個周一，只要持伯朗Lounge卡消費，就享有全品項飲品買一送一，且飲品不限品項、容量，所以就算點兩杯不同的咖啡也可以，結帳金額以高價品計算，但手沖咖啡、藍山小卡布、瓶裝飲品、啤酒不適用。

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克uk IG、伯朗、Cama cafe IG）

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關鍵字：

星巴克, 買一送一, Starbucks, cama, 伯朗

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