fb ig video ETtoday search mobile

營養師曝「4種抗老食物」讓你越吃越年輕！維生素C吃對才有效

>

▲▼ 營養師曝「4種抗老食物」 。（圖／翻攝IG）

▲營養師表示，吃對食物有助於延緩老化、維持好狀態。（圖／翻攝IG@moeka_nozaki、@innisfreeofficial）

記者張毓容／台北報導　圖／達志示意圖

很多女生為了維持美麗好狀態，從年輕開始就很努力保養、抗老，就希望自己老得慢一點，但除了靠外在的保養品，其實吃對食物也能幫你由內而外延緩老化。營養師谷傳玲就在小紅書上分享「抗衰老飲食」的4大關鍵，幫你避開誤區，越吃越年輕、吃出美麗。

▲▼ 營養師曝「4種抗老食物」 。（圖／達志示意圖）

＃抗氧化

包含維生素C、茄紅素、花青素等都是具有強大抗氧化力的營養素，但是很多人其實都補錯了。想補維生素C，別再吃檸檬了，谷傳玲表示要吃草莓、奇異果、青椒、青花菜等，補維生素C才有效；補茄紅素就吃番茄，尤其建議吃熟透的蕃茄，其所含的茄紅素含量更高；而想補花青素，紫薯、黑枸杞、紫甘藍都可以，但是花青素遇到攝氏60度以上的高溫就會被破壞，所以建議可以直接吃桑椹、藍莓和乾嚼黑枸杞更有用。

▲▼ 營養師曝「4種抗老食物」 。（圖／達志示意圖）

＃抗發炎

抗發炎營養素尤其推薦DHA，是超強的抗發炎王者，但想靠吃核桃補充DHA不夠有用，因核桃含有的α-亞麻酸可轉化成DHA的比例太低。吃鮭魚、鯖魚等深海魚更有用，但谷傳玲也提醒盡量少用煎、烤的烹調方式，因為高溫會嚴重破壞DHA，建議還是以蒸、煮、燉等烹調方式更能補充DHA。

▲▼ 營養師曝「4種抗老食物」 。（圖／達志示意圖）

＃維護膠原蛋白

谷傳玲指出，別想靠吃豬腳、雞爪補充膠原蛋白，這些食物的膠原蛋白並不會真的跑到臉上，而是會消化成胺基酸，吸收了再合成蛋白質，可是吸收利用率非常低，甚至比不上肉類、蛋、奶類、豆類和豆製品。她表示，其實一天吃喝1～2杯牛奶、1杯豆漿、1顆蛋、100g肉類，幫助補充皮膚流失的膠原蛋白合成就足夠了。

＃補鐵要跟上

年齡越大，造血能力就會逐漸下降，一旦缺鐵就容易讓臉色蒼白，看起來暗淡、沒有氣色。但是谷傳玲不推薦吃鐵劑，因為用補充劑容易過量，而過量的鐵反而會促進氧化、促進發炎、加速衰老。所以谷傳玲更推薦用飲食補充鐵質，她指出如果能每天吃50g紅肉，每周吃2次貝類海鮮，每個月吃2～3次豬肝、鴨血，照這樣吃基本上就不太會缺鐵。

►營養師曝「膠原蛋白流失」4大原因！40歲、愛吃甜食要小心

►內分泌失調長痘又發胖？營養師教吃5種食物幫你「逆轉失調」

►營養師揭「日本長壽村」養生秘訣！5種食物讓你越吃越健康

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

關鍵字：

保養, 護膚, 抗老, 抗衰老, 延緩老化, 抗氧化, 凍齡, 美肌, 飲食, 食物, 營養師

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

Lisa生日精品禮物收到手軟

Lisa生日精品禮物收到手軟

「月球隕石」做成包包超瘋狂！

「月球隕石」做成包包超瘋狂！

日法混血小狐狸登台　有得逛還有咖啡店

日法混血小狐狸登台　有得逛還有咖啡店

【總覽】2023母親節必搶底妝優惠組

【總覽】2023母親節必搶底妝優惠組

2023無印良品必買美妝小物盤點

2023無印良品必買美妝小物盤點

勞力士拼圖錶、彩色泡泡錶　可愛破表

勞力士拼圖錶、彩色泡泡錶　可愛破表

BTS柾國穿白T＋丹寧外套成行走發電機

BTS柾國穿白T＋丹寧外套成行走發電機

誰穿都辣！H&M X MUGLER3大亮點公開

誰穿都辣！H&M X MUGLER3大亮點公開

大谷翔平私下愛用的保養品曝光

大谷翔平私下愛用的保養品曝光

ET Fashion

推薦閱讀

泰網紅高度還原《鬼滅》上弦之壹　手拿兩片鏡子萬人笑瘋：太天才

泰網紅高度還原《鬼滅》上弦之壹　手拿兩片鏡子萬人笑瘋：太天才

星巴克買一送一明天登場！喝特大杯冰咖啡超爽　Cama免費升級大杯也過癮

星巴克買一送一明天登場！喝特大杯冰咖啡超爽　Cama免費升級大杯也過癮

「素顏霜」隱藏用法連化妝師都愛用　一整天都是自然奶油肌

「素顏霜」隱藏用法連化妝師都愛用　一整天都是自然奶油肌

辣帥「美式穿搭」超吸睛！5搭配精髓　圖T日常必備、炫腹不分季節 營養師曝「4種抗老食物」讓你越吃越年輕！維生素C吃對才有效 別人眼裡你「瘋」嗎？超準心測選一物件就可以輕鬆解答 好準！第一眼挑出「最喜歡的顏色」，秒測你的戀愛性格 小S二女兒Lily神似《黑暗》林智妍　差17歲「撞螞蟻腰」飄仙氣 測過都說準！《後宮甄嬛傳》角色小測驗　看你是華妃還是眉姊姊 超準！憑直覺挑「一個盤子」，秒測你天生靠什麼吃飯

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面