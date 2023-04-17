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44歲「流行天后」濱崎步比20年前還年輕！超狂肌膚嫩到會發光

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記者李薇／台北報導　圖／a.you IG

日本「流行樂天后」濱崎步是許多7年級生的偶像，不僅每次發新專輯絕對要朝聖，百變多樣的前衛造型也引爆潮流，可以說是代表性的時尚指標；最近她出席品牌活動，只見44歲的她依舊留著金色妹妹頭髮型，即使現在已經生了二胎、身份轉變為媽媽，但狀態跟20多年前幾乎沒有改變，保養得非常好，讓網友超驚豔。

▲濱崎步,保養。（圖／a.you IG）

一頭金色長髮綁成俐落馬尾、經典招牌的齊劉海打造逆齡樣貌，全框眼線與根根分明的濃密睫毛，每一個細節都是濱崎步經典、招牌的造型，不僅很適合她，即使現在這樣打扮，也不會讓人有年代感，重點是那細緻到發光的肌膚狀態，更是讓人難以相信她已經44歲。

▲濱崎步,保養。（圖／a.you IG）

對於保養的秘訣，濱崎步表示，「當媽媽之後，就很難花時間自己去護膚，通常都會請教專業人士來幫忙照顧」，但平時仍舊有不少美顏習慣，比如：每天喝大量的水、泡澡的時候敷一下面膜，同時也一直維持每天都要運動的步調，藉著護理肌膚與頭髮，可以讓心情獲得很大的提升。

▲濱崎步,保養。（圖／a.you IG）

濱崎步對於運動的熱愛可是超出一般人想像，她表示，「最近很迷皮拉提斯（Pilates），甚至還在家裡打造一個小型的運動空間，每天早上都在裡面鍛鍊，我也很愛三溫暖，所以在家裡花園蓋了一個三溫暖房、還有冷水浴池，一次可以容納12個人」。

▲濱崎步,保養。（圖／a.you IG）

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關鍵字：

濱崎步, 保養

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