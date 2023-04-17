鄭秀文奪影后戰袍出自「H＆M聯名」　腰間透視辣到沒極限

記者鮑璿安／台北報導

第41屆香港電影金像獎頒獎典禮於16日登場，鄭秀文不負眾望奪下影后大獎，她穿著一套黑色系馬甲禮服上台領獎，品牌並非一線精品而是來自快時尚品牌H&M X MUGLER聯名系列，再次展現她超高衣Q，引發網友討論。

▲鄭秀文領獎戰袍出自H&M X MUGLER聯名系列。（圖／CFP）

鄭秀文歷經10片提名終於以《流水落花》獲得本屆金像獎最佳女主角，令人意外的是，她以5月初即將發售的H&M X MUGLER聯名系列禮服作為領獎戰袍，作為快時尚與設計師品牌的話題性合作，融入了MUGLER擅長的透視性感風格，並以馬甲結構為主要廓形，彰顯女性剛柔並濟的姿態。鄭秀文金色短髮俏麗駕馭，更有率性風格，不負時尚資優生名號。

▲鄭秀文在金像獎紅毯上演繹Valentino 2023春夏深U黑色禮服。（圖／CFP）

除了該套禮服，鄭秀文在金像獎紅毯上則換上Valentino 2023春夏深U黑色禮服，渾然天成的一體式剪裁，沒有多餘修飾，讓衣著回到最極簡樣貌，一口氣從側身線條挖空至背後，鄭秀文霸氣插口袋，性感不失帥氣的演繹，2套造型都讓人留下深刻印象。



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